Απίστευτη κίνηση από Κουλιμπαλί - Έτσι απαντάει στον ρατσισμό! Μήνυμα αγάπης και ενότητας (ΦΩΤΟ)

Serie A: Την καλύτερη απάντηση έδωσε ο Καλιντού Κουλιμπαλί στις ρατσιστικές συμπεριφορές που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα αλλά και στην κριτική που γίνεται γύρω από το πρόσωπο του.

Συγκεκριμένα ο Σενεγαλέζος άσος ανέβασε μια φωτογραφία στο twitter και σχολίασε:

"Τα παιδιά μου γεννήθηκαν εδώ. Εγώ ωρίμασα ως άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής σε αυτή την πόλη. Εδώ, η οικογένειά μου κι εγώ αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας..."

Mes enfants sont nés ici. Ici, j'ai grandi en tant qu'homme et en tant que footballeur.Ici, ma famille et moi nous sentons chez nous



My children were born here. Here, I grew up as a man and as a football player. Here, my family and I feel at home#Napoli

