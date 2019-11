Απίθανος Youtuber! Δεν υπάρχει αυτό που έκανε στα γήπεδα των Ρέιντζερς-Σέλτικ

Αυτή η κίνηση ήθελε έμπνευση και φυσικά μεγάλα κότσια. Ένας youtuber όμως το κατόρθωσε δείχνοντας το θάρρος του.

Ο τύπος ήθελε να αφουγκραστεί με τον καλύτερο τρόπο την έχθρα των οπαδών των Σέλτικ και Ρέιντζερς και επισκέφθηκε τα γήπεδα των δύο ομάδων φορώντας τις φανέλες των «μισητών» αντιπάλων της καθεμιάς!

Ο Youtuber έβαλε φανέλα της Σέλτικ και επισκέφθηκε το «Άιμπροξ» και στη συνέχεια φόρεσε την εμφάνιση των «διαμαρτυρόμενων» για να μπει στο «Celtic Park».

Δείτε ποιες αντιδράσεις ακολούθησαν:

This Youtuber is a neutral, he visited both stadium tours and the contrast is stark pic.twitter.com/m6f43eW3RC