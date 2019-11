Έτοιμος για την "βόμβα" ο Μουρίνιο! Μ’ αυτόν έχει επαφές - Θα τον φέρει στην Τότεναμ; (ΦΩΤΟ)

Premier League: Ο Ζοσέ Μουρίνιο ανέλαβε τον πάγκο της Τότεναμ και είναι έτοιμος να ρίξει την... βόμβα που ονομάζεται Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς.

Όπως είναι γνωστό ο Σουηδός σούπερ σταρ θα αποχωρήσει τον Γενάρη από το MLS και πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι τον θέλουν στο ρόστερ τους.

Έτσι και ο Πορτογάλος τεχνικός με την ανάληψη του πάγκου των Λονδρέζων ήρθε σε μια πρώτη επαφή μαζί του, καθώς οι δυο τους έχουν πολύ καλές σχέσεις.

