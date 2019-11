Δεν... μασάει η Ίντερ - Έκανε "πάρτι" στο Τορίνο και κυνηγά τη Γιουβέντους (ΒΙΝΤΕΟ)

Serie A: Η Ίντερ δεν πτοήθηκε από την ανατροπή της Γιουβέντους (3-1) την Αταλάντα και "πάτησε" την Τορίνο με 3-0, πλησιάζοντας την πρωτοπόρο Γιούβε στον έναν βαθμό.

Οι "νερατζούρι" δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα στη δύσκολη έδρα της "γκρανάτα" και... καθάρισαν χάρη σε γκολ των Μαρτίνες (12'), Ντε Φράι (32') και Λουκάκου (55').

Lautaro Martinez strikes first for Inter in the rain!



A cool finish nets his 6th league goal of the season, and puts Conte's side 1-0 up against Torino pic.twitter.com/pel1VdoCLp