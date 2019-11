Φοβερός διάλογος Κλοπ-Γκουαρντιόλα - Η ατάκα για Κομπανί και η... ανταλλαγή τροπαίων! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα τρομερό ενσταντανέ πρόσφεραν οι Γιούργκεν Κλοπ και Πεπ Γκουαρντιόλα σε εκδήλωση της Ένωσης Συντακτών Ποδοσφαίρου, δείχνοντας ξανά την εξαιρετική τους σχέση και διηγούμενοι ιστορίες από το περσινό πρωτάθλημα και όχι μόνο.

«Την επόμενη μέρα παίζαμε με τη Μπαρτσελόνα και προετοιμαζόμασταν για το ματς, όμως, η γυναίκα μου, μου πρότεινε να καθίσουμε να δούμε μαζί το ματς... Ήμουν κάπως “ωωω”... Το είδα όμως και ήμουν στον καναπέ και αν μετρούσε κανείς τους χτύπους της καρδιάς μου θα καταλάβαινε... Όλη τη σεζόν ήμουν ήρεμος όμως σ' εκείνο το ματς άρχισα να ελπίζω καθώς περνούσε η ώρα. Έβλεπα τη Λέστερ να κουράζεται και εκνευριζόμουν. Είδα τον Κομπανί να πετυχαίνει αυτό το γκολ λίγο μετά...» είπε ο Κλοπ, για να του απαντήσει ο Πεπ:

«Αυτό που αισθάνθηκε ο Κλοπ εκείνο το ματς, εγώ το βίωνα κάθε φορά που η Λίβερπουλ έφτανε τελικά να σκοράρει στο τέλος των αγώνων και να παίρνει τα αποτελέσματα. Κάθε φορά πίστευα ότι δεν θα καταφέρουν και το έκαναν ξανά...».

Μάλιστα, ο Γκουαρντιόλα δεν παρέλειψε να κάνει την πρότασή του για ανταλλαγή τροπαίων, προσφέροντας τον περσινό τίτλο στην Λίβερπουλ και ζητώντας το περσινό Champions League των Κόκκινων!

