Συγκλονιστική εξομολόγηση από παίκτη της Γιουνάιτεντ – Η μάχη με τον καρκίνο και οι δύσκολες νύχτες

Ο Μαξ Τέιλορ μίλησε για τη μάχη που έδωσε απέναντι στην αρρώστια, το φόβο για τη ζωή του, τις δύσκολες νύχτες με τις χημειοθεραπείες. Ο 19χρονος αμυντικός, δύο μήνες μετά την επιστροφή του στις προπονήσεις όντας πλέον απόλυτα υγιής, πήρε μια θέση στην αποστολή των «κόκκινων διαβόλων» για το εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με την Αστάνα στην 5η αγωνιστική των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ.

«Στην αρχή σκεφτόμουν αν θα μπορούσα να ξαναπαίξω ποδόσφαιρο, αλλά φτάνει μια στιγμή που όταν κλείνει η πόρτα και είσαι μόνος σου, σκέφτεσαι πραγματικά ότι υπάρχει φόβος για τη ζωή σου...» δηλώνει ο Μαξ Τέιλορ, που τόνισε ότι η μάνα του «λύγισε» περισσότερο από εκείνον όταν ενημερώθηκε για την αρρώστια...

Μιλώντας για την νύχτα μετά την πρώτη χημειοθεραπεία και όσα ακολούθησαν, συγκλόνισε...

«Είναι αυτό το σύνδρομο που μοιάζει με ίωση... Είσαι ξύπνιος, τρέμεις ολόκληρος, ιδρώνεις τελείως αλλά ταυτόχρονα απλά κρυώνεις πολύ. Αρχίζει η αρρώστια από εκείνο το σημείο...».

Οι χημειοθεραπείες κράτησαν περισσότερο από δύο μήνες προτού αποφασιστεί να κάνει και την επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου.

Τον Σεπτέμβρη του 2019 επέστρεψε στις προπονήσεις, του πήρε λίγο καιρό να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς, έπαιξε με το τμήμα κ-23 και πλέον είναι έτοιμος να το κάνει και με τους άνδρες, έχοντας συμπεριληφθεί στην αποστολή για το εκτός έδρας ματς με την Αστάνα στο Europa League!

«Δεν θέλω να με θυμούνται απλά επειδή είχα καρκίνο. Είναι ένα κομμάτι μου, το πέρασα, αλλά δεν με προσδιορίζει ως άτομο αυτό».

