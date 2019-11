Δεν το είδε κανείς - Απίστευτο τι έκανε ο Οριέ στο Τότεναμ-Ολυμπιακός - Προκλητική ενέργεια! (Vid)

Η Τότεναμ επιβλήθηκε 4-2 του Ολυμπιακού, με τον Σερζ Οριέ να πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ που έφερε... τούμπα το ματς, μετά το 0-2 των πρώτων λεπτών του αγώνα.

Ο Ιβοριανός έκανε το 3-2 ολοκληρώνοντας την ανατροπή της ομάδας του, ωστόσο αυτό που δεν πρόεσεξε κανείς είναι πως έφτυσε προς την εξέδρα της Τότεναμ κατά τη διάρκεια του πανηγυρισμού του!

Ο Οριέ αρχικά κοίταξε προς τους Λονδρέζους οπαδούς και έδειξε τα αυτιά του, ενώ στη συνέχεια έφτυσε προς το μέρος τους.

Οι ενέργειες του διεθνούς δεξιού μπακ ερμηνεύονται ως ξέσπασμε κατά των φίλων της Τότεναμ, οι οποίοι του έχουν ασκήσει δριμεία κριτική κατά καιρούς.

Lovely finish from Serge Aurier... but does he spit into the crowd/camera positions here? Eurgh pic.twitter.com/qNhw8Rxc8p