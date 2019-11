Αποθέωση για τον Μέσι: "Είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου" (ΒΙΝΤΕΟ)

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε Χοσέπ Μαρία Μπαρτομέου για τον Λιονέλ Μέσι, με αφορμή την συμπλήρωση των 120 χρόνων από την ίδρυση της Μπαρτσελόνα.

Ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα αποθέωσε τον Αργεντινό σούπερ σταρ και τόνισε πως είναι αδιαμφισβήτητα ο καλύτερος παίκτης της ποδοσφαιρικής ιστορίας.

"Χωρίς αμφισβήτηση ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχει αφήσει τεράστιο σημάδι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κλαμπ στον πλανήτη που να έχει τέτοια επιτυχία όπως η Μπαρτσελόνα, με παίκτη που έχει κερδίσει πέντε Χρυσές Μπάλες. Είναι διαφορετικός παίκτης, δημιουργεί απίστευτες στιγμές και αλλάζει τη δυναμική του παιχνιδιού" ανέφερε ο Μπαρτομέου.

President Josep Maria Bartomeu talks about Leo Messi’s influence on the Club, 120 years after its founding. pic.twitter.com/raETu7PwcM