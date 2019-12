Δεν... μασάει η Ίντερ - Πήρε το "δώρο" της Γιούβε και πάτησε κορυφή - "Απόδραση" στο 88’ για Μίλαν (Vid)

Serie A: Η Γιουβέντους "κόλλησε" στο 2-2 με τη Σασουόλο και η Ίντερ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Οι Νερατζούρι επικρράτησαν 2-1 της Σπαλ στο "Τζουσέπε Μεάτσα" και ξεπέρασαν τη Γιούβε κατά έναν βαθμό, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Αμφότερα τα γκολ της ομάδας του Κόντε πέτυχε ο "καυτός" Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος σκοράρει ακατάπαυστα.

Η Μίλαν πήρε μεγάλη νίκη με 1-0 στην έδρα της Πάρμα χάρη σε γκολ του Τεό Ερνάντες, ενώ η Λάτσιο νίκησε εύκολα με 3-0 την Ουντινέζε.

Theo Hernandez scores the winner for Milan!



It wasn't pretty, but he has sealed a huge three points for his team in a tight game.#LiveOnStrive pic.twitter.com/PlYi8eGctM