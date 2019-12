Τα σάρωσε όλα και φέτος - Έκτη "Χρυσή Μπάλα" ο θρυλικός Λιονέλ Μέσι - Ξεπέρασε τον Ρόνάλντο! (Vid)

Ο Λιονέλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του κόσμου για έκτη φορά στην τεράστια φορά καριέρα του!

Ο Αργεντινός σταρ πήρε τη "Χρυσή Μπάλα" για το 2019, έφτασε τα έξι βραβεία και ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έμεινε στα πέντε.

Ο Μέσι πραγματοποίησε μια ακόμα εντυπωσιακή σεζόν, στην οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και του Σούπερ Καπ Ισπανίας με τη Μπαρτσελόνα.

Πήρε για έκτη φορά τη "Χρυσή Μπάλα", που δίνεται από το περιοδικό "France Football", ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε κερδίσει το βραβείο του κορυφαίου, "The Best", και από τη FIFA.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ της Λίβερπουλ, στην τρίτη ο Κριστιάνο Ρονάλντο της Γιουβέντους και στην τέταρτη ο Σαντιό Μανέ της Λίβερπουλ.

Ο Άλισον Μπέκερ της Λίβερπουλ αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας, ενώ ο Ματάις Ντε Λιχτ της Γιουβέντους πήρε το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη.

Κορυφαία παίκτρια στο γυναικείο ποδόσφαιρο ανακηρύχθηκε η Αμερικανίδα Μέγκας Ραπίνο, δεύτερη η Αγγλία Λούσι Μπρονζ και τρίτη η Αμερικανίδα Άλεξ Μόργκαν.

Αναλυτικά η λίστα με τους κορυφαίους του 2019:

1) Λιονέλ Μέσι

2) Βίρτζιλ Φαν Ντάικ

3) Κριστιάνο Ρονάλντο

4) Σαντιό Μανέ

5) Μοχάμεντ Σαλάχ

6) Κιλιάν Εμπαπέ

7) Άλισον Μπέκερ

8) Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

9) Μπερνάρντο Σίλβα

10) Ρίγιαντ Μαχρέζ

11) Φρένκι Ντε Γιονγκ

12) Ραχίμ Στέρλινγκ

13) Εντέν Αζάρ

14) Κέβιν Ντε Μπρόινε

15) Ματάις Ντε Λιχτ

16) Σέρχιο Αγουέρο

17) Ρομπέρτο Φιρμίνο

18) Αντουάν Γκριεζμάν

19) Τρεντ Αλεξάντερ - Άρνολντ

20) Πιέρ - Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ

21) Ντούσαν Τάντιτς

22) Σον

23) Ούγκο Γιορίς

24) Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν

25) Καλιντού Κουλιμπαλί

26) Καρίμ Μπενζεμά

27) Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ

28) Ντόνι Φαν Ντε Μπέεκ

29) Ζοάο Φέλιξ

30) Μαρκίνιος

