Νέο κρούσμα με Μπέιλ στη Ρεάλ - Δεν του... καίγεται καρφάκι - Απίθανη κίνηση στους οπαδούς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα νέο βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα που δείχνει τον Γκάρεθ Μπέιλ να χαμογελάει στις έντονες αποδοκιμασίες του κοινού προς το πρόσωπο του.

Οι σχέσεις του Ουαλού με τον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης πάνε από το κακό στο χειρότερο και αυτό το βίντεο αποδεικνύει πως τα πράγματα... φτάνουν σε οριακό σημείο.

Gareth Bale getting booed by Madrid fans whilst he’s warming up. What does he do? Just smiles and carries on. Shithousery scales well and truly broken. pic.twitter.com/79x69dO1FM