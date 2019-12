"Λογομαχία" Γκουαρντιόλα με δημοσιογράφο - Ποιος παίκτης βρέθηκε στο επίκεντρο; (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έδειξε ενοχλημένος στη συνέντευξη Τύπου της ομάδας του μετά το τέλος του αγώνα με την Μπέρνλι.

Ο Καταλανός προπονητής ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για την επιλογή του Φερναντίνιο στη θέση του αμυντικού.

Συγκεκριμένα η συζήτηση ήταν:

Έχετε να χρησιμοποιήσετε το δίδυμο Στόουνς-Οταμέντι από το ματς με τη Νόριτς, υπάρχει λόγος γι'αυτό;

Όχι, μου αρέσει ο Φερναντίνιο σ' αυτή τη θέση πολύ.

Ποια είναι η ποιότητα που έχει για να παίζει σ'αυτή τη θέση;

Έχετε δει τα παιχνίδια του ως αμυντικού;

Ναι, αλλά όλη του την καριέρα παίζει ως κεντρικός χαφ.

Προτιμώ τον Ρόντρι με τον Γκουντογκάν εκεί.

Είστε ικανοποιημένος με την αμυντική λειτουργία της ομάδας;

Ναι, μας έκαναν μόλις δύο σουτ στην εστία.

Δέχεστε γκολ στα τελευταία επτά ματς...

Τότε, δεν είμαστε αρκετά καλοί.

@ManCity's injury crisis:



Sergio Aguero - Thigh

Est. Return: January 2020



Aymeric Laporte - Knee

Est. Return: Febuary 2020



Leroy Sané - Knee

Est. Return: Febuary 2020



Pep Guardiola didn't enjoy have his team selections criticised by this journalist. pic.twitter.com/mVKF6fsI4K