Και επίσημα εποχή Καρέρα στην ΑΕΚ! (ΦΩΤΟ)

Συμβόλαιο με την ΑΕΚ υπέγραψε σήμερα ο Μάσιμο Καρέρα και ανακοινώθηκε και επίσημα στα social media από την "κιτρινόμαυρη" ΠΑΕ.

Ο Ιταλός τεχνικός θα πιάσει δουλειά από αύριο (9/12) όταν θα γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, ξεκινώντας την προετοιμασία της για το ματς της επόμενης αγωνιστικής κόντρα στην Ξάνθη (14/12).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάσιμο Καρέρα. Ο Ιταλός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2021.



Στο προπονητικό του επιτελείο θα ενταχθούν ο Τζιανλούκα Κολονέλο ως πρώτος βοηθός και ο Τζόρτζιο Ντ’ Ουρμπάνο ως προπονητής φυσικής κατάστασης, οι οποίοι αναμένονται στην Αθήνα εντός της ημέρας.



Ο Μάσιμο Καρέρα θα προπονήσει για πρώτη φορά την ομάδα μας αύριο, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί στα Σπάτα και η παρουσίασή του στους εκπροσώπους του Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 15.00, στη αίθουσα Τύπου «Γιάννης Ξενάκης» στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ.



Ο Μάσιμο Καρέρα γεννήθηκε στις 22 Απριλίου 1964. Πραγματοποίησε μια σημαντική όσο και μακρόχρονη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, κατά την οποία φόρεσε τη φανέλα των Γιουβέντους, Νάπολι, Αταλάντα, Μπάρι, Πεσκάρα, Αλεσάντρια, Τρεβίζο, Προ Βερτσέλι, Προ Σέστο και Ρούσι.



Το 2008 αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 44 ετών και ένα χρόνο αργότερα άρχισε την καριέρα του ως προπονητής, ξεκινώντας από τα τμήματα υποδομής της Γιουβέντους. Το 2011 εντάχθηκε στο τεχνικό τιμ της πρώτης ομάδας, ως συνεργάτης του Αντόνιο Κόντε και το 2012, έπειτα από τιμωρία που επιβλήθηκε στον Ιταλό τεχνικό, κλήθηκε να αναλάβει υπηρεσιακός προπονητής της «Μεγάλης Κυρίας».



Το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο ήταν ο τελικός του ιταλικού Σούπερ Καπ, το οποίο κατέκτησε με την ομάδα του να κερδίζει 4-2 τη Νάπολι στην παράταση. Ακολούθησαν άλλα οκτώ παιχνίδια, στα οποία ο απολογισμός του ήταν έξι νίκες και δύο ισοπαλίες. Το 2014 ακολούθησε τον Αντόνιο Κόντε στην Εθνική Ιταλίας, αναλαμβάνοντας χρέη πρώτου βοηθού.



Τον Ιούλιο του 2016 συμφώνησε με τη Σπαρτάκ Μόσχας για να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της ρωσικής ομάδας και, μετά την παραίτηση του Ντμίτρι Αλένιτσεφ, ανέλαβε ως πρώτος προπονητής ένα μήνα μετά. Υπό την καθοδήγησή του, η Σπαρτάκ πραγματοποίησε το καλύτερο ξεκίνημα σεζόν της ιστορίας της στο πρωτάθλημα και τελικά η ολοκλήρωση εκείνης της χρονιάς την βρήκε να κατακτά το πρωτάθλημα, έπειτα από 16 χρόνια, με τον Ιταλό τεχνικό να ψηφίζεται προπονητής της χρονιάς στη Ρωσία και να αποδέχεται πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του.



Η επόμενη σεζόν (2017-18) άρχισε με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και τη συμμετοχή στους ομίλους του UEFA Champions League, με την ομάδα της Μόσχας να ολοκληρώνει τελικά το πρωτάθλημα στην τρίτη θέση, μόλις τέσσερις βαθμούς από την κορυφή. Το τέλος της συνεργασίας του με την Σπαρτάκ ήρθε τον Οκτώβριο του 2018, όταν και υπέβαλε την παραίτησή του.



Μάσιμο Καρέρα, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»

Ο Μάσιμο Καρέρα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!



Μassimo Carrera is the new manager of AEK FC!

Massimo Carrera è il nuovo allenatore dell'AEK FC!



Κόουτς, καλώς όρισες και καλή τύχη!

Βenvenuto a casa!