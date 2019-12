Μπέιμπι σίτερ ο Ρονάλντο – Δείτε τον να τρελαίνεται δίπλα στην κόρη του (ΒΙΝΤΕΟ)

Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές για έναν ποδοσφαιριστή μετά από μία σκληρή μέρα στην προπόνηση.

Αυτό δείχνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο που περνάει χρόνο με την κορούλα του.

«Πώς να μην ερωτευτώ τη γλυκιά προγκίπισσα μου;». έγραψε ως λεζάντα στο τρυφερό βίντεο που ανέβασε στα social media.

How can i not fall in love with my sweet princess ?! pic.twitter.com/KKUCVJB1D2