Ξύλο στους δρόμους του Παρισιού – Οπαδοί της Γαλατά συγκρούστηκαν με της Παρί (ΒΙΝΤΕΟ)

Επεισόδια ξέσπασαν στο στο Παρίσι πριν τη σέντρα της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμαίν-Γαλατάσαραϊ.

Οι Τούρκοι οπαδοί συγκρούστηκαν στους δρόμους με αυτούς της γαλλικής ομάδας, φορτίζοντας το κλίμα μιας αναμέτρησης, η οποία δεν παρουσιάζει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται, ότι στον αγώνα των εθνικών ομάδων της Γαλλίας και της Τουρκίας, πριν λίγους μήνες, στη σκιά της εισβολής στη Βόρεια Συρία, δεν είχε γίνει το παραμικρό.

Δείτε βίντεο:

WE ARE THE BEST!#ultrAslan pic.twitter.com/aCbGW1f3gO