Αποθέωσε τους οπαδούς ο Ολυμπιακός - Εντυπωσιακές εικόνες - Πάντα δίπλα στην ομάδα (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 5-0 επί του Αστέρα Τρίπολης και για ακόμα μια φορά ο κόσμος του ήταν εκεί.

Με τη φωνή του και την συμπαράσταση του πανηγύρισε με τους παίκτες τη μεγάλη νίκη, που ήρθε μετά την πρόκριση και στο Europa League.

Έτσι η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανέβασε μια φωτογραφία στο twitter και έγραψε: "Είστε ο 12ος παίκτης μας όπου και αν παίζουμε, σας ευχαριστούμε".

Είστε ο 12ος παίκτης μας όπου και αν παίζουμε, σας ευχαριστούμε! / You are our 12th player wherever we play, thank you!#Olympiacos #Fans #Football #Slgr #ASTOLY pic.twitter.com/bvSxBosRAD