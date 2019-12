Μεγάλες εκπλήξεις Μαρτίνς στην ενδεκάδα με ΑΕΛ - Ποιους άφησε εκτός - Τι αποφάσισε για Λάζαρο

Ολυμπιακός - ΑΕΛ: Με τον Γκασπάρ αντί του Ελαμπντελαουί και τους Μπα, Μπρούνο στην αρχική ενδεκάδα παρατάσσει ο Πέδρο Μαρτίνς τον Ολυμπιακό.

Ο Ποντένσε, που ήταν αμφίβολος, μπήκε κανονικά στην αποστολή και θα είναι στον πάγκο, σε αντίθεση με τον Χριστοδουλόπουλο, που έμεινε εκτός.

Οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν με 4-4-2. Ο Σα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Γκασπάς, Μπα, Παπαδόπουλο και Τσιμίκα στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά. Στον άξονα θα παίξουν οι Μπουχαλάκης και Καμαρά, με τους Μπρούνο και Μασούρα στα άκρα, ενώ ο Σουντανί με τον Ελ Αραμπί θα αποτελέσουν το επιθετικό δίδυμο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Σα, Τσιμίκας, Μπα, Παπαδόπουλος, Γκασπάρ, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μασούρας, Μπρούνο, Σουντανί, Ελ Αραμπί.

Στον πάγκο: Αλέν, Μπενζιά, Τοροσίδης, Μεριά, Ποντένσε, Λοβέρα, Γκερέρο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Α.Ε.Λ.! / The line-up for today's match against AEL FC! #Οlympiacos #OLYAEL #Slgr #Football #LineUp pic.twitter.com/ecPrBzaTXZ