Αυτός τρέλανε τους ΠΑΟΚτσήδες - Αποθεώθηκε από τους οπαδούς - Δείτε τον λόγο!

ΠΑΟΚ: Ο Τσούμπα Άκπομ βρήκε ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα του Δικεφάλου με τον Παναιτωλικό, στην ψηφοφορία που διενεργείτε στο επίσημο σάιτ της ΠΑΕ.

Ο Άγγλος άσος συγκέντρωσε το 50% της ψηφοφορίας, αφήνοντας στην δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα τους Δημήτρη Πέλκα και Γιόσιπ Μίσιτς.

Αναλυτικά:

Ο Τσούμπα Άκπομ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στoν Παναιτωλικό στο Δημοτικό Στάδιο Αγρινίου για την 14η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Ο Δικέφαλος πέρασε από την έδρα του Παναιτωλικού με ένα άνετο 0-3, βρίσκοντας ένας γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα και δύο στο δεύτερο μέρος σε διάστημα τριών λεπτών.

Οι παίκτες του Αμπέλ Φερέιρα έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα και θα μπορούσαν να πετύχουν κι άλλα τέρματα.Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισε ήταν ο Τσούμπα Άκπομ .

Ο Άγγλος φορ πέρασε σαν αλλαγή στο παιχνίδι και κατάφερε να σκοράρει ένα όμορφο γκολ μετά από ασίστ του Μίσιτς , αλλά να σερβίρει κι ένα τέρμα στον Λημνιό .

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στους Αγρινιώτες ο Άκπομ συγκέντρωσε το 50,06% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Δημήτρης Πέλκας , ο οποίος άνοιξε το δρόμο της νίκης και είχε εξαιρετική απόδοση στο διάστημα που αγωνίστηκε, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιόσιπ Μίσιτς , που ήταν σε μία ακόμα αναμέτρηση ο… εγκέφαλος της ομάδας.