Βίντεο – έπος της Τσέλσι για τις μάχες με Τότεναμ και Άρσεναλ!

Το Λονδίνο γίνεται το... κέντρο του κόσμου για τις προσεχείς αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ, με την Τσέλσι να κοντράρεται απέναντι στις Τότεναμ και Άρσεναλ σε μεγάλα ντέρμπι της πρωτεύουσας και τους «μπλε» να φτιάχνουν ένα πανέξυπνο βίντεο με... μπηχτές για τις δύο αντιπάλους της ομάδας τους!

Σε αρκετά σημεία του κόσμου οι οπαδοί της Τσέλσι περιμένουν πως και πως τα παιχνίδια με τα «σπιρούνια» και τους «κανονιέρηδες».

Οι Καντέ, Ζορζίνιο, Πούλισικ και Γουίλιαν πρωταγωνιστούν σε ένα τρομερό βίντεο στο οποίο...γελάνε με τις προσεχείς αντιπάλους τους για την Πρέμιερ Λιγκ και είναι αξιοσημείωτη η μπηχτή στο στιγμιότυπο με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ όπου ο κομμωτής τον ρωτάει αν η Τότεναμ του είχε βγάλει εισιτήρια για Λονδίνο πριν τον «κλέψει» η Τσέλσι!

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο:

All eyes on London. The world is watching.



Together we're #ThePrideOfLondon. pic.twitter.com/1gGDLS1Mcp