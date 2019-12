Το μήνυμα του Ολυμπιακού για τον τραυματισμό του Μπρούνο - Τι αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι! (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ο Μπρούνο τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Βόλο και έτσι θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο μήνες περίπου.

Έτσι η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα στον παίκτη μέσω twitter.

Συγκεκριμένα έγραψε χαρακτηριστικά: "Μπρούνο περαστικά, σε περιμένουμε γρήγορα και πάλι κοντά μας!"

Μπρούνο περαστικά, σε περιμένουμε γρήγορα και πάλι κοντά μας! / Bruno get well soon, we are waiting for you to return strong!#Olympiacos #Family #GetWellSoon #Bruno pic.twitter.com/yn0yqkO6uJ