Τρομερή ατάκα Ζιντάν για Ρονάλντο - Θα τρελαθεί μόλις την μάθει ο Πορτογάλος (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν δίστασε να αποκαλύψει πως δεν λείπει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν του έγινε η σχετική ερώτηση.

Ο Γάλλος τεχνικός σχολίασε συγκεκριμένα: "Όχι, δεν μας λείπει ο Κριστιάνο, μας λείπει η συνέχεια και η συνέπεια αυτή τη στιγμή. Εξάλλου, απλά δεν πετύχαμε γκολ για δύο παιχνίδια. Συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Θα επιστρέψουμε, θα προπονηθούμε, θα βρούμε λύσεις και θα νικήσουμε ξανά".

Zidane on whether they're missing Cristiano Ronaldo



"No, it's only been two games that we didn't score, football is like that" pic.twitter.com/AnzjZ3FEdt