Τρελό σκηνικό! Ο Κλοπ σκάει στα γέλια για Αντσελότι (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρελά γέλια έπιασαν τον Γιούργκεν Κλοπ μιλώντας για τον Κάρλος Αντσελότι που ανέλαβε τον πάγκο της Έβερτον με την οποία η Λίβερπουλ αγωνίζεται το Μάρτιο.

Στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τη Λέστερ για τη Boxing Day, ο Κλοπ είπε και... γέλασε μόνος του: «Θα ήθελα πολύ να μπορώ να του ευχηθώ καλή τύχη...

Όχι, εντάξει, Χριστούγεννα είναι. Του εύχομαι καλή τύχη. Δεν μπορώ να μιλήσω από τώρα για το ματς του Ιανουαρίου για το Κύπελλο, έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια μέχρι τότε.

'I like him a lot... I liked him a lot' pic.twitter.com/7YegsNTV25