Τρελό γέλιο με Μουρίνιο! Πήρε κάρτα επειδή κρυφοκοίταξε της αλλαγές της Σαουθάμπτον (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν έχει τον θεό του ο Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής, ο οποίος τείνει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον με τη συμπεριφορά του έκανε πάλι το θαύμα του.

Ο Special One είδε τον διαιτητή του Σαουθάμπτον – Τότεναμ, Μάικ Ντιν, να διακόπτει το ματς και να του δείχνει την κίτρινη κάρτα.

Γιατί; Επειδή εχε φτάσει μέχρι τον αντίπαλο πάγκο και κρυφοκοίταζε τις αλλαγές που σχεδίαζαν οι Αγιοι.

What is Mourinho doing LOOOOL pic.twitter.com/Np80CJzmKc