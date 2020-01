Οι Top-5 στιγμές του 3ου γύρου του FA Cup (ΒΙΝΤΕΟ)

32 αναμετρήσεις, 100 τέρματα, 24 ομάδες οι οποίες «σφράγισαν» το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση του θεσμού και οχτώ συνολικά ρεβάνς!

Όλα τα παραπάνω λοιπόν αποτελούν και τον τελικό απολογισμό του 3ου γύρου του FA Cup!

Όμως, μέσα σε όλα τα παραπάνω, πέντε μοναδικές στιγμές ήταν αυτές που έδωσαν στον εν λόγω γύρο μία ιδιαίτερη... «πινελιά», από τις οποίες στιγμές το England365 σύνθεσε το δικό του Top-5!

Τομ Πόουπ vs Τζον Στόουνς

Στο Νο1 του Top-5 δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο από την απίστευτη κόντρα η οποία και απασχόλησε περισσότερο και από το αποτέλεσμα της αναμέτρησης μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της «άσιμης» (έως τότε) Πορτ Βέιλ. Η κόντρα του Τομ Πόουπ με τον Τζον Στόουνς! Τι κοινό θα μπορούσε να έχουν οι δύο αυτοί παίκτες, αφού ο πρώτος είναι ο επιθετικός της Πορτ Βέιλ και ο δεύτερος ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι; Η απάντηση είναι ένα... tweet!

Συγκεκριμένα, ο... «πόλεμος» των δύο αυτών παικτών άρχισε το περασμένο καλοκαίρι, όταν μετά τον ημιτελικό του UEFA Nations League Ολλανδία – Αγγλία, όπου οι Άγγλοι ηττήθηκαν με 3-1 στην παράταση, o Τομ Πόουπ θέλησε να... χλευάσει με ένα ποστ στο Twitter τις αμυντικές ικανότητες του Τζον Στόουνς, γράφοντας τα παρακάτω:

«Ξέρω ότι παίζει για την Αγγλία κι εγώ αγωνίζομαι στην League 2, είναι καλύτερος παίκτης από εμένα, αμοίβεται με 150.000 λίρες την εβδομάδα , ωστόσο θα ήθελα να έχω αντίπαλο τον Τζόν Στόουνς κάθε εβδομάδα για να φτάσω τα 40 γκολ στην σεζόν!»

Just watched the highlights of the England game! I know I’m a league 2 player, I know he plays for England, I know he’s on £150k a week, I know he’s a million times better player than me but I’d love to play against John Stones every week! I’d get 40 a season! #soft #weakaspiss