Αλλοπρόσαλλος ο Μπαπέ απέναντι στην πρώην ομάδα του! Μία σεβάστηκε και μία πανηγύρισε (ΒΙΝΤΕΟ)

Μία αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά επέδειξε ο Κιλιάν Μπαπέ στην εμφατική νίκη (4-1) της Παρί επί της Μονακό, ωστόσο, ο κόσμος παρατήρησε δυο διαφορετικές συμπεριφορές στα γκολ του, σαν να επρόκειτο για... άλλο άτομο!

Ο Γάλλος στο πρώτο του τέρμα, δεν πανηγύρισε καθόλου επιδεικνύοντας σεβασμό στους Μονεγάσκους από τους οποίους ουσιαστικά «έφτιαξε» τ' όνομά του και πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στην Παρί. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αντιλήφθηκε αχαριστία και έλλειψη σεβασμού από τον κόσμο της πρώην ομάδα τους προς το πρόσωπό του και γι' αυτό αποφάσισε να πανηγυρίσει όταν χρίστηκε ξανά σκόρερ...

Ως επαγγελματίας όμως αυτή η συμπεριφορά φαίνεται ξεκάθαρα περίεργη. Στον κόσμο πάντα θα υπάρχει η νοοτροπία της μάζας...

Mbappe scores against Monaco - No celebration



Mbappe scores again - Trademark celebration pic.twitter.com/HmQPRe28LV