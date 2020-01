Τι λες τώρα! Δεν υπάρχει το ρεκόρ της Λίβερπουλ - Τρίβουν τα μάτια τους στην Αγγλία (ΦΩΤΟ)

Premier League: 1.000 μέρες χωρίς ήττα στο Άνφλιντ συμπλήρωσε η Λίβερπουλ δημιουργώντας ένα μοναδικό ρεκόρ.

Οι Κόκκινοι διανύουν μια από τις καλύτερες σεζόν στην ιστορία τους, με την τελευταία ήττα να χρονολογείται στις 23 Απριλίου του 2017 από την Κρίσταλ Πάλας.

Τότε οι Αετοί είχαν επικρατήσει με 2-1 της Λίβερπουλ, με σκόρερ των δύο τερμάτων έναν πρώην παίκτη της ομάδας του Λίβερπουλ τον Κριστιάν Μπεντέκε.

Πλέον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα προσπαθήσει να "σπάσει" αυτό το ρεκόρ, στον προσεχή μεταξύ τους αγώνα.



Today marks 1000 days since Liverpool last lost a Premier League game at Anfield



ONE THOUSAND DAYS



Fucking hell pic.twitter.com/hebBZpk8gy