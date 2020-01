Έβγαλε ειδησάρες ο Δώνης - Τι αποκάλυψε για Αγιούμπ, Ινσούα και μεταγραφή επιθετικού!

628 views 0 shares

Ο Γιώργος Δώνης παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη Nova και αναφέρθηκε στις υποθέσεις των Αγιούμπ και Ινσούα, στην μεταγραφή επιθετικού, στην περίπτωση του Ανουάρ, αλλά και στα θέματα των ανανεώσεων στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Βλέπουμε χαμόγελα, ένα καλό κλίμα στην ομάδα, δεν είναι μόνο η νίκη αλλά και η καλή εμφάνιση της ομάδας. Σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός σβηστά πήρε αυτό που ήθελε;



"Είναι σημαντικό στην ψυχολογία και στην αυτοπεποίθηση όχι μόνο μέσα στην ομάδα αλλά και στον κόσμο βοηθάνε τα αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή τα συνδυάζουμε όλα μαζί. Με την έννοια ότι είμαστε μια σοβαρή ομάδα, προσπαθούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι παρότι ήταν δύσκολες οι συνθήκες και για τις δύο ομάδες. Γιατί αυτό το διάστημα τα γήπεδα δεν είναι σε καλή κατάσταση.

Δεν ήταν εύκολο να βάλεις τη μπάλα κάτω, δεν ήταν εύκολο να βγάλεις ποιοτικές ενέργειες αλλά το σημαντικό ήταν πως με το στυλ παιχνιδιού που παίζουμε το προσπαθήσαμε αρκετά. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, φάσεις και από την άλλη ήμασταν σοβαροί αμυντικά γιατί όχι μόνο ήταν καλή η τετράδα της άμυνας μας μαζί με τον τερματοφύλακα αλλά η συνοχή που είχαμε από τους επιθετικούς μας μέχρι τον τερματοφύλακα μας ήταν καλή και δεν δώσαμε δικαιώματα στον αντίπαλο".

Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός στο αμυντικό κομμάτι το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε μια ομάδα που δεν απειλείται; Θα ματώσει ο αντίπαλος για να βάλει γκολ;



"Πάντα για τους προπονητές το κομμάτι της άμυνας είναι ευκολότερο. Η άποψη η δική μου είναι πως το να φτιάξεις την αμυντική λειτουργία είναι το εύκολο κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Σε οποιοδήποτε σχηματισμό χρησιμοποιείς το να καταστρέψεις είναι πάντα το εύκολο. Δουλεύουμε την αμυντική μας λειτουργία και αυτό φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά πάντα η δημιουργία είναι κάτι που θέλει ιδέες, φαντασία, θέλει ποιότητα, θέλει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο για εμάς πως είμαστε η δεύτερη ή τρίτη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Έχουμε μικρό παθητικό και αν αναλογιστούμε πως τις τρεις πρώτες αγωνιστικές δεχτήκαμε οκτώ γκολ.

Σκεφτείτε στα υπόλοιπα παιχνίδια ότι ήδη φαίνεται η καλή αμυντική λειτουργία. Και είμαστε μια ομάδα που δύσκολα μπορεί κάποιος να την κερδίσει και δεν είναι τυχαίο επίσης πως είμαστε μετά τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό η ομάδα με τις λιγότερες ήττες. Αυτό που έπρεπε να βελτιώσουμε ήταν η αποτελεσματικότητα μας ώστε να μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα. Είχα πει και μετά τον Ολυμπιακό ότι είναι σημαντικό για την αυτοπεποίθηση μας να έρθει ένα εύκολο παιχνίδι όπως ήρθε με τον Πανιώνιο, πετύχαμε τρία γκολ, το ίδιο έγινε και με τον ΠΑΣ. Και χθες θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα από ένα γκολ.

Αυτό βοηθάει τους ποδοσφαιριστές μας να νοιώθουν καλύτερα, να βλέπουν καλύτερα την τελική τους προσπάθεια, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή σε ένα κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος τα αποτελέσματα μας έχουν βοηθήσει. Γιατί έχουμε πάλι δύο δύσκολα παιχνίδια ξεκινώντας από το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Ατρόμητο εντός έδρας".

Περιμένατε τόσο άμεση προσαρμογή του Ανουάρ στην αγωνιστική σας φιλοσοφία καθώς είχε κάνει ελάχιστες προπονήσεις με την ομάδα;



"Να πω την αλήθεια το περίμενα γιατί όλο αυτό το διάστημα τους παίκτες που είναι να εντάξουμε στο δυναμικό μας τους παρακολουθούμε. Και δεν παρακολουθούμε μόνο τα τελευταία τους παιχνίδια αλλά μια συνολική εικόνα που έχουν τα τελευταία χρόνια. Όλες οι επιλογές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη μας επιλογή με βάση τα χαρακτηριστικά ήταν ο Αγιούμπ γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να συνδυάσει δύο-τρεις διαφορετικές θέσεις στον άξονα. Ο Ανουάρ βλέποντας τον επειδή είχε χαλάσει η μεταγραφή του Αγιούμπ είναι ένας παίκτης ο οποίος από την πρώτη στιγμή είναι περισσότερο ως εξάρι με την έννοια πως έχει πολλά τρεξίματα, μπορεί να πάρει μέτρα με τη μπάλα στα πόδια του και έχει μεγάλες αντοχές και σε μεγάλη ένταση. Άρα βλέποντας αυτά τα στοιχεία και βλέποντας και την παρουσία του στις προπονήσεις δεν είχαμε ιδιαίτερο άγχος απλά έπρεπε να του ξεκαθαρίσουμε τον τακτικό ρόλο που θα έπρεπε να έχει όταν κάνουμε επίθεση και τον τακτικό ρόλο όταν κάνουμε άμυνα".

Έχει ολοκληρωθεί το θέμα της μεταγραφής του Αγιούμπ;



"Νομίζω μέχρι να υπογράψει ένας ποδοσφαιριστής, να περάσει εξετάσεις δεν τελειώνει ποτέ μια μεταγραφή. Σκεφτείτε μέχρι πριν από λίγες μέρες ενώ είχαμε κάνει προσπάθεια ξέραμε ότι είχε συμφωνήσει με την Λουντογκόρετς. Για αυτό δεν χρειάζεται να λέμε κάτι παραπάνω. Είμαστε κοντά. Είναι ένας παίκτης που τον έχουμε αξιολογήσει και είναι ένας παίκτης που δεν είναι δανεικός. Για αυτό και παρότι αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει έναν άλλο ποδοσφαιριστή αποφασίζουμε να τον εντάξουμε στο δυναμικό μας γιατί δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μετά από έξι μήνες θα επιστρέψει στην ομάδα του αλλά που είναι στο πλάνο ανάπτυξης της ομάδας".

Είναι ένας ποδοσφαιριστής με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αρκετά ποιοτικό, πως τον πείσατε να αφήσει άλλες προτάσεις και να επιλέξει τον Παναθηναϊκό. Το πλάνο τον γεμίζει με αυτοπεποίθηση;



"Νομίζω στο πρώτο κομμάτι σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά, στο αγωνιστικό μας πλάνο είναι μέσα στον άξονα να μην έχουν τα ίδια στοιχεία. Κάποιος θα πρέπει να είναι δυναμικός αμυντικός, κάποιος να μεταφέρει τη μπάλα καλύτερα, άλλος να είναι καλύτερος τεχνίτης και άλλος να πατάει καλύτερα στην περιοχή. Άρα όταν έχουμε μέσα στον άξονα έξι ποδοσφαιριστές στο σχηματισμό που χρησιμοποιούμε είναι σημαντικό ότι όποια προβλήματα και αν μας προκύψουν ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να μπορούμε να έχουμε τις επιλογές που πρέπει. Αυτός ήταν και ο σχεδιασμός επίσης το καλοκαίρι που μας πέρασε που δεν τα καταφέραμε σε αυτόν τον τομέα.

Πιστεύω πως επειδή ήξερε το ενδιαφέρον ο Αγιούμπ που δεν προχώρησε γιατί ήταν τα οικονομικά δεδομένα εντελώς διαφορετικά μπήκαμε στη διαδικασία ο τεχνικός μας διευθυντής, ο κ. Ρόκα, τον έφερε στην Ελλάδα, ήθελε να κάνει και ένα ραντεβού μαζί μου ανταλλάξαμε πολλές απόψεις. Μου έκανε εντύπωση πως του άρεσε το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Γιατί έβλεπε μια ομάδα που θέλει να παίξει κυριαρχικά, να έχει κυκλοφορία της μπάλας. Με ρώτησε αρκετά πράγματα για το πως το βλέπω, πως σκοπεύω να τον χρησιμοποιήσω. Ποια είναι η φιλοσοφία του παιχνιδιού μας, της προπόνησης μας και σε όλα αυτά τα κομμάτια είχε την άποψη του προπονητή για το πως λειτουργούμε μέσα στην ομάδα και γύρω από το πρότζεκτ που έχουμε.

Νομίζω πως όταν τελείωσε η όλη κουβέντα που είχε με εμάς τον είδα ευχαριστημένο. Πολλές φορές βέβαια για να γίνει μια μεταγραφή είναι και τα οικονομικά δεδομένα. Σίγουρα από την ομάδα αυτή τη στιγμή γίνεται μια υπέρβαση για να φέρει έναν ποδοσφαιριστή σε καλή ηλικία και να έχουμε μεγαλύτερη πληρότητα στον χώρο του κέντρου. Με αυτόν τον τρόπο και θα βοηθηθεί η ομάδα αλλά και θα βοηθηθούν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές για να γίνουν καλύτεροι".

Ο πονοκέφαλος του προπονητή θα είναι δεδομένος. Πως θα χωρέσουν όμως τέσσερα καλά κεντρικά χαφ στην ίδια ενδεκάδα;



"Δεν θα χωρέσουν. Δεν είναι το θέμα να χωρέσουν. Όταν θέλεις να κάνεις μια ομάδα καλύτερη και να ανέβει σε επίπεδο πρέπει και το επίπεδο της προπόνησης να γίνεται καλύτερο και ο συναγωνισμός να γίνεται καλύτερος και ο ένας παίκτης να πιέζει τον άλλο. Νομίζω όμως πως αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει ως ένα βαθμό. Γιατί βλέπουμε πως και στις καλύτερες ομάδες του κόσμου δεν υπάρχουν 22 ποδοσφαιριστές που είναι στο ίδιο επίπεδο. Το σημαντικό είναι για εμάς να έχουμε ένα μεγαλύτερο βάθος, να ανεβάσουμε το επίπεδο μας και να γίνουμε καλύτερη ομάδα".

Είναι στο βάθος του μυαλού οι πολλές λύσεις στα χαφ και για τα play off γιατί είναι μεγάλη η μάχη;



"Δεν το βλέπουμε έτσι. Το βλέπουμε περισσότερο για την εξέλιξη της ομάδας. Δεν κάνουμε τις μεταγραφές γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε το Κύπελλο ή να πάμε ψηλότερα στα play off. Το κάνουμε γιατί υπάρχει μια διαδικασία να αναπτυχθεί η ομάδα. Υπάρχει μια διαδικασία που τρέχει εδώ και ενάμιση χρόνο και πρέπει αυτό το πράγμα να εξελιχθεί.

Για να εξελιχθεί είναι αναμενόμενο ότι πρέπει να έρθουν και καλύτεροι ποδοσφαιριστές, να αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες υπερβάσεις όπως γίνεται αλλά το είπα και χθες στη συνέντευξη Τύπου ότι αυτές θα πρέπει να είναι επιλεκτικές και όχι να γεμίσουμε με πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές.

Ο Παναθηναϊκός το έχει δείξει και στο παρελθόν ότι πρέπει να αφήνει χώρο για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και πρέπει να είναι ένα μείγμα καλών ξένων ποδοσφαιριστών και Ελλήνων οι οποίοι θα μπορούν να βελτιώνονται και να διεκδικούν τον χρόνο τους στην ομάδα".

Αισθάνομαι ότι κάτι αλλάζει στην ομάδα. Ήδη έχουν αποκτηθεί δύο ποδοσφαιριστές, θα έρθει και ο Αγιούμπ, θα έρθει και επιθετικός...



"Αυτές είναι δικές σας πληροφορίες... Δεν ισχύει αυτό".

Δεν ισχύει ότι έρχεται επιθετικός;



"Δεν ισχύει στο εξής. Κοιτάγαμε για τρεις ποδοσφαιριστές. Ήταν συγκυρία αυτό που έγινε με τον Ανουάρ και τον Αγιούμπ".

Βλέπουμε μια διάθεση από πλευράς του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να βοηθήσει περισσότερο τον Γιώργο Δώνη σε αυτό που κάνει. Το αισθάνεστε και εσείς έτσι; Υπάρχει μια καλύτερη λειτουργία;



"Στην εξέλιξη αυτή γιατί τα πράγματα ήταν δύσκολα από πέρυσι. Στην εξέλιξη αυτή όλη η διαδικασία έπρεπε να προχωρήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ώστε και εμείς να δώσουμε πράγματα στο μεγαλομέτοχο και αυτός όσο περνάει το διάστημα να βάζει κάποια πράγματα σε μια τάξη και να αρχίσει να δίνει περισσότερα στην ομάδα. Γιατί είναι δεδομένο από την πλευρά του κ. Αλαφούζου υπάρχει αυτή η διάθεση.

Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά σε ότι αφορά τις ανανεώσεις τις οποίες προσπαθούμε να κάνουμε και κάποια άλλα μέτωπα που αφορούν μεταγραφές έξω από την ομάδα που πρέπει να εξελιχθούν. Δηλαδή θα γίνει προσπάθεια για να μείνει ο Αποστολάκης, θα γίνει προσπάθεια για να μείνει ο Δώνης, γίνεται προσπάθεια να μείνει ο Διούδης, επίσης γίνεται προσπάθεια όποιο ταλέντο υπάρχει στην ομάδα που αξιολογείται από εμένα ότι μπορεί μελλοντικά να είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής για τον Παναθηναϊκό όπως αυτή τη στιγμή τα συμβόλαια του Αθανασακόπουλου και του Βαγιαννίδη και για τους πέντε ποδοσφαιριστές αυτούς θα γίνει προσπάθεια να μείνουν στην ομάδα. Γιατί έχει αξιολογηθεί από τον προπονητή πως πρέπει να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο και αξιολογείται το ταλέντο του καθενός, ο καθένας με τα δικά του δεδομένα, να παραμείνουν στην ομάδα.

Άρα η πρόθεση μας για όλους αυτούς, είτε αφορά έμπειρους ποδοσφαιριστές, είτε αφορά τους νέους θα προσπαθήσουμε να τους κρατήσουμε όπως προσπαθήσαμε και κρατήσαμε τον Κουρμπέλη, όπως ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Διούδη. Είναι πράγματα που τρέχουν γιατί η ομάδα πρέπει να εξελιχθεί και να πάει σε ένα άλλο επίπεδο σιγά-σιγά".

Υπάρχει ανησυχία για αποχώρηση του Ινσούα; Έχετε μιλήσει μαζί του;



"Είναι φυσιολογικά και αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Επειδή ξέρω αυτές τις χώρες τα δεδομένα που μιλάμε είναι για τα δικά μας δεδομένα εκτός πραγματικότητας. Και για τον Ινσούα αν υπάρξει αυτή η επίσημη πρόταση θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να λύσει το οικονομικό του, είναι μια πραγματικότητα. Όσο δεν υπάρχει κάτι επίσημο έχουμε στο μυαλό μας σε περίπτωση που φύγει θα δούμε πως θα το λειτουργήσουμε. Ποια απόφαση θα είναι αυτή που θα πάρουμε. Υπάρχουν δύο παιδιά από πίσω που δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμοι για τη συγκεκριμένη θέση. Ο Χατζηθεοδωρίδης που έχει παίξει κάποια παιχνίδια και ο Ζαγαρίτης που είναι ένα νέο παιδί και εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε τι θα κάνουμε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου".

Με τον επιθετικό έχουμε κάποια εξέλιξη, θέλετε ένα βαρύ φορ;



"Αν θα βρισκόταν μια λύση για μένα θα πρέπει να είναι ένας φορ που να εγγυάται το γκολ. Δηλαδή χαρακτηριστικό είναι τα τελειώματα και να υπάρχει στο βιογραφικό του τα προηγούμενα χρόνια πολλά γκολ. Ξεκινάμε από εκεί και σίγουρα οι ποδοσφαιριστές αυτοί δεν είναι στο στυλ του βασικούς μας φορ.

Ο Φεντερίκο είναι ένας παίκτης που του αρέσει να παίζει με τη μπάλα, να κινείται και έξω από την περιοχή. Έχει μεγάλη ποιότητα αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το καθαρό εννιάρι. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά αλλά τώρα μιλάμε για μια υπόθεση γιατί δεν έχουμε τίποτα ως λύση.

Τα παιδιά που είναι στην ομάδα ο καθένας έχει τα δικά του στοιχεία. Ο Καμπετσής είναι ένας παίκτης με καλή ταχύτητα που πρέπει να βελτιωθεί στα τελειώματα, ο Περέα μας δίνει ορμή, μας δίνει δύναμη και απελευθερώνει τον Μακέντα όταν χρησιμοποιούμε δύο φορ αλλά υστερεί αρκετά στην τεχνική. Και πρέπει να βελτιωθεί και να δουλέψει σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια διαδικασία και αυτή αν θα καταφέρουμε τώρα, αλλιώς θα το αφήσουμε για το καλοκαίρι".

Ο Παναθηναϊκός πλέον είναι 4ος κυνηγά την τρίτη θέση, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια πως βλέπετε αυτή τη μάχη για τα play off;



"Απάντησα και χθες και μου έκανε κακή εντύπωση το εξής. Εγώ στην αναφορά μου έκανα για όλες τις ομάδες. Έβαλα τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, είχα κάνει νωρίτερα μια αναφορά για την ΑΕΚ και δεν την έβαλα στην ίδια κατηγορία για τις ομάδες που παλεύουμε να μπούμε στα play off γιατί είπα ότι ήταν σίγουρη με την ποιότητα που έχει και για τις άλλες ομάδες είπα πως με τα δικά μου κριτήρια ο Παναθηναϊκός, ο Άρης και ο ΟΦΗ παίζουν ποιοτικό ποδόσφαιρο και θα ήταν καλό να είναι μέσα στα play off. Πιστεύω ότι επειδή είναι λίγα τα παιχνίδια και λεπτές οι ισορροπίες και οι ομάδες έχουμε μικρή διαφορά. Δηλαδή εμείς που είμαστε στην 4η θέση έχουμε 28 και αυτός που είναι στην έβδομη έχει 26 πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι θα είναι σημαντικό για όλες τις ομάδες. Θα γίνει μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος".

Πόσο διαφορετικό είναι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο την Τετάρτη σε σχέση με αυτό στην Ξάνθη;



"Είναι ένα παιχνίδι εντός έδρας κόντρα σε μια ομάδα που είναι σταθερή δύναμη τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει καλή δουλειά στον Ατρόμητο, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πάντα είναι μέσα στην πεντάδα. Σίγουρα η χρονιά που διανύει δεν είναι η καλύτερη. Με την έννοια ότι η περσινή ομάδα του Ατρόμητου ήταν καλύτερη, έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο, είχε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Φαινόταν αυτό άλλωστε. Έχει κάνει αλλαγές προπονητών αυτή την περίοδο. Έχει έναν εξαιρετικό προπονητή ο οποίος προσπαθεί σιγά-σιγά να βάλει το στίγμα του στην ομάδα.

Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Ο Ατρόμητος είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα, τρέχει αρκετά στον αγωνιστικό χώρο, κλείνει καλά τους χώρους, είναι επικίνδυνη με την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών στο να δημιουργήσει προϋποθέσεις ή ευκαιρίες άρα εμείς θα πρέπει να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο, σε καλή ένταση. Είναι σημαντικό να έχουμε την ίδια καλή ένταση παρότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια και να επιβάλουμε εμείς τον δικό μας ρυθμό. Είναι ένα παιχνίδι εντός έδρας το οποίο αν κερδίσουμε θα αυξήσουμε και άλλο τη διαφορά".

Θέλετε να δείτε περισσότερο κόσμο την Τετάρτη στο ματς με τον Ατρόμητο ως επιβράβευση για τις προσπάθειες των παικτών σας;



"Ξέρετε την άποψη μου για την αγάπη που πρέπει να έχεις απέναντι στην ομάδα σου, όπως και να πηγαίνει. Από την άλλη θα μεταφέρω την ευθύνη λίγο σε εμάς. Γιατί θα το πω αυτό. Γιατί είναι η ευκαιρία μας και στο ματς με τον Ατρόμητο και το ματς με την ΑΕΛ που ακολουθεί ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα, να συνεχίσουμε να παίξουμε καλά ώστε κόντρα στον ΠΑΟΚ να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κλίμα ώστε να έχουμε αρκετό κόσμο στο γήπεδο για να έρθει να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και να τον κρατήσουμε ζεστό δίπλα μας".