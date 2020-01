"Ρουκέτα" στην Ευρώπη από Μπαρτσελόνα - Αυτόν θέλει για αντί-Σουάρες! (ΦΩΤΟ)

Τον αντικαταστάτη του Λουίς Σουάρες, που τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός δράσης για τέσσερις περίπου μήνες, ψάχνει η Μπαρτσελόνα και τα τελευταία σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν το όνομα του Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ!

Σημερινό δημοσίευμα της "goal" υποστηρίζει ότι ο Γκαμπονέζος φορ της Άρσεναλ βρίσκεται στα "ραντάρ" των Καταλανών, παρότι μέχρι πρότινος ήταν στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, λόγω του Financial Fair Play οι "μπλαουγκράνα" θέλουν να τον αποκτήσουν ως δανεικό και όχι να τον αγοράσουν κανονικά.

Barcelona want Aubameyang this month - but only on loan!



Full story with @IgnasiOliva https://t.co/xUAdghPE6P