Η γκάφα του αιώνα! Παίκτης πήγε να «κλέψει» τον διαιτητή

Μια τρομερά περίεργη σέντρα έναρξης σημειώθηκε στον επαναληπτικό Κυπέλλου της Γουότφορντ με την Τρανμίρ.

Οι «hornets» υπέστησαν ήττα – αποκλεισμό με σκορ 2-1 στην παράταση, σε κόντρα στης οποίας το πρώτο ματς η ομάδα του Νάιτζελ Πίρσον είχε πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων και το έχασε για να οδηγηθούν οι δύο ομάδες σε ρεβάνς!

Το ντεσού της αναμέτρησης ήταν άλλο. Στο Prenton Park λοιπόν, η σέντρα έγινε με τρομερά περίεργο τρόπο, ο παίκτης που την είχε αναλάβει έκανε γκάφα, προσπάθησε με δεύτερη επαφή να συνεχίσει σαν να μη συμβαίνει τίποτα, αλλά φυσικά δεν γινόταν αυτό μπροστά στον διαιτητή...

The strangest kick off you'll see in a while #EmiratesFACup @WatfordFC pic.twitter.com/TNMZiy9SQ5