Αυτό πρέπει να το δείτε! Η καρατιά του Καντονά σε Lego (ΒΙΝΤΕΟ)

Στις 25 Ιανουαρίου του 1995 στο Selhurst Park βλέπει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή και ακούει από οπαδό στην εξέδρα «γύρνα πίσω στην πατρίδα σου Γάλλε»! Αυτό ήταν. Δεν ήθελε τίποτα παραπάνω. Δεν υπολόγισε και τίποτα περισσότερο με την ένταση που είχε μέσα του από τον αγώνα. Πήρε φόρα, κλώτσησε τον οπαδό κι όταν ξανασηκώθηκε προσπάθησε να τον γρονθοκοπήσει και να συνεχίσει.

«Το μοναδικό για το οποίο μετανιώνω είναι που δεν τον χτύπησα με περισσότερη δύναμη» είπε και ήταν το μοναδικό που θα άλλαζε από εκείνο το σκηνικό. Μια από τις πιο iconic στιγμές στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ μεταφέρθηκε στα lego και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό!

