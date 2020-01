Χαμός στη Γιουνάιτεντ - Έξαλλος ο Σόλσκιερ με παίκτη του - Ποιος τον είδε και δεν τον φοβήθηκε (ΒΙΝΤΕΟ)

Έξω φρενών έγινε ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ με τον Λίνγκαρντ στον αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Σίτι για τον επαναληπτικό του Λιγκ Καπ.

Ο Σόλσκιερ τον προειδοποίησε πως αν «πουλήσει» ξανά την μπάλα θα τον αντικαταστήσει και λίγο αργότερα, αφού ο παίκτης του δεν συμμορφώθηκε, τον απέσυρε.

Ole telling Lingard if he does that 1 more time he can .... off



A few moments later he does the same and is off #MCIMUN pic.twitter.com/fvrfNK9Byo