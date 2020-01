"Έσκασε" μεταγραφή στον Ολυμπιακό - Ανακοινώθηκε ξένος άσος!

Ολυμπιακός: Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Καφού.

Ο Πορτογάλος, που έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Παρασκευής για λογαριασμό των Πειραιωτών, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε επίσημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο 26χρονος αποκτήθηκε από τη Λέγκια Βαρσοβίας και θα ενισχύσει τους Ερυθρόλευκους στον χώρο του κέντρου, παίρνοντα ουσιαστικά τη θέση του Γιασίν Μπενζιά, που αποχώρησε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Κάρλος Μιγκέλ Ριμπέιρο Ντίας ή αλλιώς Καφού, είναι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, είναι γεννημένος στις 26 Φεβρουαρίου 1993 και αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου. Ξεκίνησε ως επαγγελματίας από τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Βιτόρια Γκιμαράες (δεύτερη και πρώτη ομάδα), Λοριάν, Μετς και Λέγκια Βαρσοβίας.

Έχει διατελέσει διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας ενώ έχει πανηγυρίσει το νταμπλ στην Πολωνία με τη Λέγκια τη σεζόν 2017/18.

Καφού καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Cafú welcome to Olympiacos FC! #Olympiacos #Welcome #Cafú #WelcomeCafú pic.twitter.com/ZGmVj5i76y