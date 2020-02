Τραβούσαν τα μαλλιά τους στη Μονακό! Ο διαιτητής της απέβαλλε δύο παίκτες στην ίδια φάση (ΒΙΝΤΕΟ)

Χαμός συνέβη στον αγώνα της Μονακό με τη Νιμ καθώς οι Μονεγάσκοι είδαν να μένουν με 9 παίκτες αφού ο διαιτητής απέβαλλε δύο παίκτες της στην ίδια φάση.

Συγκεκριμένα στο 32ο λεπτό ο Μπακαγιόκο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για πάτημα σε αντίπαλο, ο Ζέλσον Μαρτίνς ήρθε με φόρα να ζητήσει τα ρέστα και απώθησε τον διαιτητή, με αποτέλεσμα η Μονακό να αποκτήσει σοβαρό αριθμητικό μειονέκτημα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Πάντως τέτοιες φάσεις έχουν ξανασυμβεί στο πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα στο Τσέλσι Άγιαξ για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

Monaco's 19th red card in the last 2 years. Red Card FC pic.twitter.com/rPjZjEo7BG