Η έδρα που θα… μιλήσει στην Σούπερ Λιγκ, το «Χ» ημίχρονο και τι παίζουμε στο ΠΑΟ – Άρης

120 views 0 shares

Παναθηναϊκός - Άρης: Φουλ αγωνιστική δράση έχουμε σήμερα στην Ελλάδα και αρκετές ευκαιρίες για να ποντάρουμε στο στοίχημα, όπως διαβάζουμε στο Onlinebet24.gr

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη, το οποίο πριν την τιμωρία των Πρασίνων θα αποτελούσε τεράστια μάχη για την πέμπτη θέση. Πλέον το Τριφύλλι παίζει για την ιστορία του, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, ενώ οι θεσσαλονικείς έχουν κλειδώσει την πεντάδα και κυνηγούν τον τέταρτο Ατρόμητο.



Η ομάδα του Γιώργου Δώνη προέρχεται από το 3-1 στον Απόλλωνα, συνέχεια της καλής εικόνας που είχε με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Άρης με ανατροπή νίκησε 3-1 τον ΟΦΗ και συνέχισε το… σερί των γκολ. Έχει τρία συνεχόμενα over 3.5 και έξι συνεχόμενα Over 1.5. Θα ποντάρουμε και εμείς στα γκολ και συγκεκριμένα στο over 1.5, καθώς περιμένω ανοιχτό παιχνίδι και ίσως goal-goal.

Το ΟΦΗ – ΠΑΣ Γιάννινα είναι ντέρμπι παραμονής, καθώς οι Κρητικοί είναι στο -4 από τα μπαράζ και το σημερινό τους αντίπαλο και θέλουν μόνο νίκη για να μείνουν ζωντανοί. Είχαν καλή εικόνα αλλά κατέρρευσαν στο τέλος με τον Άρη, ενώ ο ΠΑΣ προέρχεται από το διπλό που δεν πολυάξιζε στον Λεβαδειακό και συνολικά εκτός έδρας έχει ρεκόρ 2-1-10! Θα πάρουμε το ρίσκο και θα στηρίξουμε τον άσο και την έδρα του ΟΦΗ.

Τέλος, στο Πανιώνιος – Λάρισα αμφότεροι θέλουν βαθμούς πλέον για να απομακρυνθούν οριστικά από την επικίνδυνη ζώνη και κανείς δεν θα ρισκάρει. Προτεραιότητα το μηδέν στα μετόπισθεν και για αυτό ποντάρουμε στο Χ ημίχρονο, σημείο που οι φιλοξενούμενοι έχουν φέρει και στα τελευταία έξι παιχνίδια τους.

Προτάσεις για μονά αποδεκτά ή δυάδες:

17:15: ΟΦΗ – ΠΑΣ Γιάννινα 1 (2.00)

19:00: Παναθηναϊκός – Άρης over 1.5 (1.55)

19:30: Πανιώνιος – Λάρισα X ημίχρονο (1.95)



ΠΗΓΗ: Onlinebet24.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η σούπερ απόδοση στο Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο και τα πολλά γκολ στην Ιταλία