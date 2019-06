Δύο δυνατά σημεία στο ΠΑΟ - Προμηθέας και το over στην Φινλανδία

94 views 0 shares

Ξεκινάμε μπασκετικά και με τον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού κόντρα στον Προμηθέα, όπου οι Πράσινοι έχοντας κάνει το 2-0 λογικά απόψε θα πανηγυρίσουν άλλη μία νίκη και ταυτόχρονα την κατάκτηση του νταμπλ και του 38ου πρωταθλήματος. Το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο, οι Πράσινοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και θα δώσουν μία καλή παράσταση στο τελευταίο ματς της σεζόν.

Οι Πατρινοί από την πλευρά τους όπως έκαναν και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, θα δώσουν τη μάχη τους και θα παλέψουν να μην χάσουν με μεγάλη διαφορά. Δεν αξίζει να κυνηγήσουμε τα χάντικαπ, όμως θα «παίξουμε» με τους πόντους. Βασική επιλογή μας λοιπόν θα είναι το over 157.5 πόντοι, ενώ μπορούμε να ρισκάρουμε και με το over 164.5, καθώς τα δύο προηγούμενα ματς είχαν πάνω από 170 πόντους, 180 και 172, αντίστοιχα.

Η δεύτερη επιλογή μας θα είναι από τη δεύτερη κατηγορία της Φινλανδίας, όπου η Τούρκου υποδέχεται τη Μούσα Πόρι για την ένατη αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι είναι στη δεύτερη θέση με 19 βαθμούς, 11 παραπάνω από τη σημερινή τους αντίπαλο, συνολικό ρεκόρ 6-1-1 και εντός έδρας 3-0-1! Προέρχονται από δύο σερί νίκες με 3-2 και 0-3, έχουν εξαιρετική ψυχολογία και θέλουν το τρίποντο για να πλησιάσουν ξανά στον πόντο την πρωτοπόρο Χάκα (ανεβαίνει μόνο ένας) από την οποία έχασαν στην έδρα τους με 1-0 πριν τρεις αγωνιστικές. Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους πολύ δύσκολο θα κυνηγήσουν την άνοδο, είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 2-2-4, εκτός έδρας 1-1-2, ενώ προέρχονται από δύο σερί ήττες με σκορ 3-1. Ο άσος είναι πάρα πολύ χαμηλά και δεν αξίζει, ωστόσο μπορούμε να κυνηγήσουμε το over 2.5, για το οποίο μπορούν να βοηθήσουν και οι φιλοξενούμενοι τόσο με την τραγική άμυνά τους όσο και με την επίθεση τους, καθώς έχουν σκοράρει έστω ένα γκολ στα 7/8 φετινά παιχνίδια τους.

Η δυάδα της Παρασκευής:



21.00: Παναθηναϊκός – Προμηθέας: over 157.5 σε τιμή 1.60

Fun Bet: Over 164.5 σε τιμή 2.20



18.30: Τούρκου – Μούσα Πόρι: over 2.5 σε τιμή 1.50

Fun Bet: goal-goal σε τιμή 2.00

Πηγή: onlinebet24.gr