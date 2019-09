Τώρα ή… ποτέ για την Ελλάδα! Η διαφορά κόντρα στην Τσεχία και τα τρία ειδικά στοιχήματα

109 views 0 shares

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κουβαλώντας την ήττα από την Βραζιλία, βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς έχασε και το Σάββατο από τις ΗΠΑ και μάλιστα αρκετά εύκολα και έτσι πλέον δεν της φτάνει μία απλή νίκη στο σημερινό ματς. Οι διεθνείς έχοντας κάνει την αυτοκριτική τους, εμφανίζονται πανέτοιμοι για μία μεγάλη νίκη, που θα της δώσει την πρόκριση και φυσικά έξτρα ώθηση για τη συνέχεια, όμως θα πρέπει είναι προσεκτικοί και να μην έχουν σο μυαλό τους της διαφορά.

Η Ελλάδα έχει καλύτερο ρόστερ, όμως ακόμα η ομάδα δεν έχει… μονταριστεί και φαίνεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίζει μόνος του και χωρίς βοήθειες από τους συμπαίκτες του. Η Εθνική οφείλει να παίξει σκληρή άμυνα, να βρει πόντους από τον MVP του NBA και φυσικά να βρει επιτέλους κάποια μεγάλα σουτ. Καλάθης, Σλούκας και Παπαπέτρου πρέπει να είναι εύστοχοι, αφού και σήμερα θα βρουν αρκετά ελεύθερα σουτ, όπως έχει συμβεί σε όλα τα παιχνίδια του στη διοργάνωση μέχρι τώρα.

Η Τσεχία από την άλλη δεν είναι απλώς ομάδα-έκπληξη στα παρκέ της Κίνας. Είναι μια ομάδα υπόδειγμα, με ξεκάθαρους ρόλους και απόλυτη ομαδική προσπάθεια. Αυτή ήταν η συνταγή της επιτυχίας της στην Α’ φάση, όπου έκανε δύο νίκες σε τρεις αγώνες, αλλά και στη Β’ όπου εξέπληξε με την ευρεία νίκη της επί της Βραζιλίας με 93-71! Το εντυπωσιακό στοιχείο με τους Τσέχους, του Ισραηλινού προπονητή Ρόνεν Γκίνζμπουργκ, είναι η σταθερότητά τους στη διάρκεια των αγώνων.

Στις τρεις νίκες που πέτυχαν έως τώρα, 89-76 την Ιαπωνία, 91-76 την Τουρκία και 93-71 τη Βραζιλία, οι Τσέχοι κέρδισαν τα… δέκα από τα 12 δεκάλεπτα. Έχασαν μόνο το τρίτο οριακά από τους Τούρκους (23-25) κι είχαν ένα ισόπαλο (το πρώτο, 18-18) με την Ιαπωνία! Δεν πρόκειται να παίξουν με στόχο τη διαφορά, θα χτυπήσουν το ματς και ξέρουν καλά πως παρά το +12 με το οποίο μπαίνουν στο παρκέ, για να βρεθούν στους «οκτώ» θα πρέπει να κάνουν υπέρβαση, απέναντι σε μία καλύτερη ομάδα.

Οι αποδόσεις δίνουν την Ελλάδα ως τεράστιο φαβορί, ακόμα και για την κάλυψη της διαφοράς, ωστόσο θα τις αποφύγουμε και θα «παίξουμε» με τους πόντους. Η Τσεχία εάν δεν πέσει… σε μπλακ-άουτ μπορεί να πετύχει 72 πόντους (ακόμα και αν αποκλειστεί!), το ματς λογικά θα πάει σε υψηλό σκορ (over 156.5) αφού η Εθνική θα προσπαθήσει να τρέξει, ενώ οι Σλούκας, Καλάθης και Παπαπέτρου θα επιχειρήσουν αρκετά ελεύθερα τρίποντα λόγω της άμυνας των αντιπάλων και του τρόπου παιχνιδιού του Αντετοκούνμπο.

[11.30] Τσεχία – Ελλάδα



Εκτίμηση: Over 156.5 πόντοι (1.75)



Σλούκας over 1.5 τρίποντα (1.65)

Τσεχία over 71.5 πόντοι (1.55)

