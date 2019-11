Premier League: Τα… χάλια της Άρσεναλ, οι έδρες που δεν σπάνε και τα Under 5.5 που πληρώνουν!

79 views 0 shares

Υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά και παγίδες για αυτό χρειάζεται προσοχή.

[14.30] Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας

Από ένα τρελό ματς στο Champions League προέρχεται η Τσέλσι, η οποία αν και βρέθηκε να χάνει εντός έδρας 1-4 από τον Άγιαξ, τελικά πήρε την ισοπαλία με 4-4. Καλή η ψυχολογία στην ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, καθώς στο πρωτάθλημα μετράνε πέντε συνεχόμενες νίκες και στα 4/5 αυτά ματς είχαν πετύχει από δύο γκολ και πάνω. Η Κρίσταλ Πάλας είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, εκτός έδρας έχει ρεκόρ 2-1-2, αγνοεί όμως τη νίκη εδώ και τρία παιχνίδια, στα οποία έχει δεχθεί από δύο γκολ στο καθένα. Επίσης έχει δεχθεί γκολ σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της, ενώ έχει σκοράρει σε τρία από αυτά. Ανώτερη ποιοτικά η Τσέλσι, θα πάρει τη νίκη, αξίζει το ρίσκο για το over 1.5.

Εκτίμηση: 1 και over 1.5 (1.50)

[17.00] Τότεναμ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Από το άνετο διπλό στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα με 4-0 για το Champions League προέρχεται η Τότεναμ, η οποία έχει βελτιωθεί τον τελευταίο μήνα και δείχνει να αφήνει πλέον οριστικά πίσω τις κακές εμφανίσεις της. Στο πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή δεν πήρε… άδικα τη νίκη, καθώς έμεινε στο 1-1 με γκολ στις καθυστερήσεις και με παίκτη λιγότερο κόντρα στην Έβερτον, ενώ είχε προηγηθεί η εξαιρετική της εικόνα και η τζάμπα ήττα στο Λίβερπουλ με γκολ στο φινάλε. Εντός έδρας πάντως έχει ρεκόρ 3-1-1 και υποδέχεται τη Σέφιλντ που εκτός έδρας έχει ρεκόρ 1-4-0. Παρόλα αυτά οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην πρώτη επτάδα της βαθμολογίας, αφού είναι αήττητοι εδώ και τέσσερις αγωνιστικές, ενώ προέρχονται από το 3-0 εντός με τη Μπέρνλι. Δύσκολη ωστόσο η αποστολή τους σήμερα, η Τότεναμ δείχνει να βρίσκει τα πατήματά της και δύσκολα θα πετάξει κι άλλους βαθμούς. Θέλουν τη νίκη και μπορούν να την πάρουν. Αξίζει η απόδοση του άσου!

Εκτίμηση: 1 (1.55)

[17.00] Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ

Η Μπέρνλι βρίσκεται στη 14η θέση και μόλις στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη, ωστόσο εντός έδρας παρουσιάζει μέχρι τώρα καλή εικόνα και τρέχει ρεκόρ 3-0-2, έχοντας χάσει μόνο από Τσέλσι και Λίβερπουλ. Αντίθετα, έχει… καθαρίσει άνετα τις Σαουθάμπτον, Έβερτον και Νόριτς και δείχνει πως ομάδες ίδιου διαμετρήματος δεν τις φοβάται. Προέρχεται ωστόσο από τρεις σερί ήττες και για αυτό είναι κάπως δύσκολο να την εμπιστευτούμε, αφού διανύει περίοδο ντεφορμαρίσματος. Απέναντί της όμως θα βρει της Γουέστ Χαμ, η οποία εκτός έχει ρεκόρ 1-3-1, αγνοεί τη νίκη εδώ και πέντε αγωνιστικές, ενώ παρότι είχε δύο σερί εντός με Σέφιλντ και Νιουκάστλ κατάφερε να πάρει μόλις έναν πόντο (1-1 και 2-3). Δυνατή η έδρα της Μπέρνλι, αξίζει να την στηρίξουμε, σε συνδυάσμο με το Under 5.5, καθώς πιστεύω πως οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να ελέγξουν τον ρυθμό και να αποφύγουν το γρήγορο τέμπο που βολεύει τους φιλοξενούμενους. Δεν είναι παράλογη πάντως η επιλογή του άσου.

Εκτίμηση: 1Χ και Under 5.5 (1.50)

Fun Bet: 1 (2.25)

[17.00] Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ

Μία μεγάλη νίκη που επιτέλους την ξεκόλλησε από τις τελευταίες θέσεις πανηγύρισε η Νιουκάστλ την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς πέρασε με 3-2 από την έδρα της Γουέστ Χα. Συμπλήρωσαν δύο αγωνιστικές αήττητοι και θέλουν σήμερα να εκμεταλλευτούν την έδρα τους όπου έχουν ρεκόρ 1-3-1. Μπορεί στο τελευταίο ματς να ξέφυγε το σκορ, όμως πριν είχαν τέσσερα σερί Under 2.5, ενώ στην έδρα τους έχουν 5/5 under 2.5. H Μπόρνμουθ επίσης έχει ανάλογες επιδόσεις, καθώς μετράει τέσσερα σερί under 2.5. Βρίσκεται ωστόσο πιο ψηλά στη βαθμολογία και συγκεκριμένα στην όγδοη θέση, καθώς έχει συμπληρώσει τρεις αγωνιστικές αήττητη, έχει συνολικό ρεκόρ 4-4-3 και 2-1-2 εκτός έδρας, ενώ προέρχεται από τη νίκη με 1-0 κόντρα στη Γιουνάιτεντ. Είχαν προηγηθεί ωστόσο δύο συνεχόμενα 0-0, ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως δεν βρήκαν γκολ στις δύο τελευταίες εξόδους τους. Σε καλή ψυχολογία η Νιουκάστλ, έχει δυνατή έδρα και αξίζει να την στηρίξουμε μαζί με τα λίγα γκολ.

Εκτίμηση: 1Χ και Under 4.5 (1.50)

[17.00] Σαουθάμπτον – Έβερτον

Προτελευταία με μόλις οκτώ βαθμούς βρίσκεται η Σαουθάμπτον, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν. Έχει συνολικό ρεκόρ 2-2-7 και εντός έδρας 0-1-4, προέρχεται από δύο σερί ήττες με τελευταία το 2-1 κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ τα 5/6 τελευταία της παιχνίδια ήταν goal-goal και δεν έχει σκόραρε μόνο στο 0-9 από τη Λέστερ! Η Έβερτον από την πλευρά της παραμένει χαμηλά και στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ ακόμα δεν έχει νίκη εκτός έδρας (0-1-4). Προέρχεται από το 1-1 με την Τότεναμ και δύο σερί goal-goal, ενώ εκτός έδρας έχει δεχθεί γκολ στα 4/5 ματς που έχει δώσει. Ανώτερη ομάδα η Έβερτον, δεν πείθει όμως αμυντικά και «Άγιοι» μπορούν να βρουν έστω ένα γκολ.

Εκτίμηση: goal-goal (1.55)

[19.30] Λέστερ – Άρσεναλ

Σε τρομερή κατάσταση βρίσκεται η Λέστερ, καθώς μετά το 9-0 στην έδρα της Σαουθάμπτον πέρασε με 2-0 και από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας και συμπλήρωσε τρία σερί τρίποντα. Βρίσκεται στην τρίτη θέση στο -2 από τη Σίτι και στο -8 από τη Λίβερπουλ, ενώ είναι αήττητη εντός έδρας με ρεκόρ 4-1-0. Έχει σκοράρει πάντως και στα τέσσερα τελευταία της παιχνίδια (μόνο στην πρεμιέρα έμεινε στο 0-0), ενώ τρία εξ αυτών ήταν και goal-goal. Ανάλογες επιδόσεις έχει φυσικά και η Άρσεναλ, η οποία μοιάζει αδύνατον πλέον να κρατήσει ανέπαφη την εστία της. Έχει δεχθεί γκολ στα 9/11 φετινά της ματς στην Premier, ενώ 8/11 ήταν και goal-goal. Σκοράρει εύκολα και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και σήμερα, όπου… καίγεται για βαθμούς για να μείνει κοντά στην τετράδα. Σε καλύτερη φόρμα η Λέστερ, έχει ποιότητα αλλά όχι σταθερή άμυνα η Άρσεναλ. Περιμένω γκολ!

Εκτίμηση: goal-goal και over (1.75)

Πηγή: onlinebet24.gr