La Liga: Η φορτσάτη Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα στο 1.90 και ψάχνοντας ένα εκτός έδρας γκολ!

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ έχουν εύκολα εμπόδια, όμως υπάρχει τρόπος να πληρώσουν.

[14.00] Ρεάλ – Εσπανιόλ

Σε εξαιρετική κατάσταση δείχνει το τελευταίο διάστημα η Ρεάλ, η οποία είναι στην κορυφή μαζί με την Μπαρτσελόνα, είναι αήττητη εδώ και πέντε ματς και μετράει τρία σερί τρίποντα. Τα 4/5 μάλιστα τελευταία της παιχνίδια ήταν όλα over 2.5. Η Εσπανιόλ είναι προτελευταία, αγνοεί τη νίκη εδώ και πέντε αγωνιστικές, ενώ μετράει τέσσερα σερί goal-goal. Εύκολη αποστολή για τη Ρεάλ, δεν θα σκοντάψει και θα πάρει τη νίκη. Πληρώνει μόνο με πολλά γκολ, που είναι λογικό να μπουν.

Εκτίμηση: 1 και over 2.5 (1.60)

[17.00] Γρανάδα – Αλαβές

Στη 10η θέση βρίσκεται πλέον η Γρανάδα η οποία έχασε 2-0 και στη Μπιλμπάο και συμπλήρωσε πέντε αγωνιστικές χωρίς νίκη, με ρεκόρ 0-1-5. Εντός έδρας έχει δεχθεί γκολ και στα δύο τελευταία της παιχνίδια, ενώ το τελευταίο διάστημα δείχνει να… ξεφουσκώνει. Η Αλαβές είναι στην 14η θέση, εκτός έδρας δεν είναι καλή και τρέχει ρεκόρ 1-1-5, ωστόσο έχει βρει δίχτυα και τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους, ενώ στην τελευταία έξοδο στην Ειμπάρ πήρε και το διπλό με 2-0! Επιθετικά βρίσκονται πάντως σε τρομερή κατάσταση οι φιλοξενούμενοι και δεν είναι τυχαίο πως σκοράρουν για εννιά σερί αγωνιστικές. Ακόμα και κόντρα στην Ρεάλ την προηγούμενη εβδομάδα παρότι έχασα, βρήκαν γκολ στο 1-2. Γιατί να μην σκοράρουν και σήμερα;

[19.30] Λεβάντε – Βαλένθια

Στη μέση του βαθμολογικού πίνακα η Λεβάντε, η οποία εντός έδρας είναι δυνατή με ρεκόρ 4-2-1 και δύο σερί νίκες μπροστά στο κοινό της κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Μαγιόρκα. Προέρχεται ωστόσο από τη βαριά ήττα με 4-0 στη Λεβάντε, ενώ αξίζει να τονίσουμε πως έχει δεχθεί έστω ένα γκολ και στα 10 τελευταία της παιχνίδια, ενώ οκτώ εξ αυτών ήταν και goal-goal. Ανάλογες επιδόσεις έχει και η Βαλένθια, η οποία προέρχεται από τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Βιγιαρεάλ. Οι «νυχτερίδες» έχουν σκοράρει στα 14/15 παιχνίδια της σεζόν, ενώ 11/15 ήταν και goal-goal. Έχει ένα προβάδισμα για τη νίκη η Βαλένθια, όμως δεν μπλέκουμε με σημείο και πηγαίνουμε στα γκολ.

Εκτίμηση: goal-goal (1.50)



[22.00] Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα

Ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη απόψε η Μπαρτσελόνα, η οποία ούσα καλύτερη και πιο τυχερή έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ατλέτικο με 1-0 και παρέμεινε στην πρώτη θέση μαζί με τη Ρεάλ. Εντός έδρας έχει 6/6 νίκες και τρία σερί over 3.5, ενώ πριν το ντέρμπι με τους «ροχιμπλάνκος» μετρούν έξι σερί over 2.5 και τέσσερα goa-goal. Η Μαγιόρκα από την πλευρά της είναι οριακά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, ωστόσο εκτός έδρας είναι κάκιστη με έξι ήττες σε έξι ματς. Μετράει πέντε σερί over 2.5, ενώ 4/5 ήταν και goal-goal. Παίζουν ανοικτά και θα ψάξουν το γκολ και στο Καμπ Νου, πολύ πιθανό να βοηθήσουν στο over 3.5. Δεν αξίζει κάτι άλλο με τόσο χαμηλές αποδόσεις.

Εκτίμηση: 1 και over 3.5 (1.90)