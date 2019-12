Το Combo Bet από την Ισπανία, η… μπόμπα του 2.60 και το 1Χ που αξίζει στη Β Γαλλίας!

77 views 0 shares

Το κουπόνι κρύβει παγίδες και για αυτό δεν θα ρισκάρουμε πολύ.

[22.00] Αλαβές – Λεγανές

Στο ματς που ανοίγει την αυλαία της 17ης αγωνιστικής στη La Liga, η 15η Αλαβές (18β.) υποδέχεται την προτελευταία Λεγανές (9β.) σε ένα ματς που ίσως κρίνει πολλά σχετικά με τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από δύο σερί ήττες, καθώς μετά το 1-2 από τη Ρεάλ έχασαν με 3-0 (και δύο κόκκινες!) στη Γρανάδα, ωστόσο επιστρέφουν σήμερα σπίτι που έχουν ρεκόρ 4-2-2. Πριν τη Ρεάλ μάλιστα μετρούσαν τέσσερα ματς αήττητοι εντός έδρας, με τρεις νίκες χωρίς να δεχθούν γκολ και την ισοπαλία 1-1 με την Ατλέτικο. Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους έχουν ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς επιτέλους με τη νίκη με 3-2 κόντρα στη Θέλτα (από 3-0 και πάλι αγχώθηκαν στο φινάλε!) κατάφεραν να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση. Εκτός έδρας πάντως έχουν τραγική εικόνα και ρεκόρ 0-2-5 και στόχος τους σήμερα είναι να κρατήσουν χαμηλά το σκορ και να… κλέψουν βαθμούς ή βαθμό. Η Αλαβές μετράει τέσσερα σερί Under 3.5 και όλα τα εντός ήταν under 3.5, ενώ για τη Λεγανές εκτός έδρας 6/7 ήταν under 3.5. Ανώτεροι ομάδα οι γηπεδούχοι, δύσκολα δεν θα νικήσουν.

[21.00] Βαλενσιέν – Παρί 98

Η δεύτερη επιλογή μας είναι από την αγαπημένη Β’ Γαλλίας, όπου στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής η 9η Βαλενσιέν με τους 24 βαθμούς υποδέχεται την Παρί που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη με 15. Οι γηπεδούχοι εντός έδρας έχουν ρεκόρ 3-3-2, είναι αήττητοι εδώ και τρεις αγωνιστικές, ενώ προέρχονται από το 1-1 στην Οσέρ. Στηρίζονται στην άμυνά τους και μετρούν 14 σερί Under 2.5, ενώ στα 18 παιχνίδια τους μόλις ένα ήταν over 2.5 (με τρία γκολ!). Ανάλογες επιδόσεις έχει και η Παρί η οποία εκτός έδρας μετράει τέσσερα σερί Under 2.5 και 6/7 τελευταία, ενώ έχει ένα γκολ στις τελευταίες τρεις εξόδους της. Προέρχεται από τη βαριά ήττα με 3-0 εντός με 3-0 από την Γκινγκάμπ και όπως συνηθίζει φέτος μακριά από το γήπεδό της κι απόψε θα παρουσιάσει τη γνωστή τακτική των αντεπιθέσεων. Ανώτερη ομάδα η Βαλενσιέν, αν βρει γκολ δεν θα χάσει και φυσικά καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλει να ξεφύγει το σκορ.

Η δυάδα της Παρασκευής:



[22.00] Αλαβές – Λεγανές: 1Χ και Under 3.5 (1.60) ή fun bet: 1 (2.60)

[21.00] Βαλενσιέν – Παρί 98: 1Χ και under 3.5 (1.60)