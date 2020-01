Το ματς της χρονιάς για Παναθηναϊκό - Ρίσκο με πόντους και σκόρερ, πληρώνει η… στατιστική!

176 views 0 shares

Οι Ιταλοί βρίσκονται στην έβδομη θέση με ρεκόρ 9-8 και εντός έδρας 7-2, ενώ προέρχονται από την αγχωτική νίκη με 3-2 κόντρα στην αδύναμη Ζενίτ. Δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη, στο τελευταίο τους ματς για το πρωτάθλημα έχασαν από την Καντού με 89-83, ενώ έχουν έξι ήττες στα τελευταία οκτώ ματς στην Ευρωλίγκα. Όσον αφορά στους τραυματίες, εκτός παραμένει μόνον ο Σέρβος γκαρντ Νεμάνια Νέντοβιτς, τη θέση του οποίου πήρε ο νεοφερμένος Αμερικανός Σάικς. Στον πρώτο γύρο πάντως έφυγε με το διπλό από το ΟΑΚΑ με σκορ 79-78, ενώ δέχεται μ.ο. στα τελευταία της παιχνίδια 74 πόντους!

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν για να πάρει το διπλό που θα τον εδραιώσει στην πρώτη εξάδα και θα του δώσει έξτρα ώθηση για την τετράδα, θα πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα φέτος, να σκοράρει και να τραβήξει το σκορ πάνω από τους 80 πόντους. Έχει ρεκόρ 10-7 και 4-4 εκτός έδρας, είναι στην έκτη θέση και προέρχεται από τον θρίαμβο στην παράταση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ στη Ρωσία με σκορ 102-106 (89-89), ενώ την Κυριακή μετά από ένα πολύωρο και δύσκολο ταξίδι έχασε στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ με 100-97.

Στην Ευρώπη οι Πράσινοι έχουν σημειώσει πάνω από 78 πόντους στα 13/14 τελευταία παιχνίδια τους, ενώ έχουν μείνει φέτος κάτω από τους 78 μόλις μία φορά, στην ήττα από τη Ρεάλ με 75-87. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Μήτογλου που… οργίασε κόντρα στην ΤΣΣΚΑ με 25 πόντους, (11/15 δίποντα, 3/4 βολές, 16 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), σταθερά σε καλή κατάσταση ο Παπαπέτρου που είχε 14 πόντους (7/9 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ).

Η Μιλάνο δίνεται οριακά σε τιμές φαβορί (1.85 ο άσος, στο 2.00 το διπλό), ωστόσο εμείς θα αποφύγουμε το σημείο και ως βασική μας επιλογή θα αγοράσουμε το over 78.5 πόντων των Πρασίνων σε απόδοση 1.55. Από εκεί και πέρα αξίζει να ακολουθήσουμε τη φόρμα των Μήτογλου και Παπαπέτρου, οι οποίοι έχουν καλή ψυχολογία και θα πάρουν προσπάθειες.

[21.45] Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός



Εκτίμηση: Over 78.5 πόντοι Παναθηναϊκός (1.55)



Ειδικά στοιχήματα:



Παπαπέτρου: Άθροισμα πόντων – ριμπάουντ – ασίστ over 15.5 (1.95)

Μήτογλου: Άθροισμα πόντων – ριμπάουντ – ασίστ over 13.5 (1.85)

Πηγή: onlinebet24.gr