Τρία πολύ δυνατά σημεία από το ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης και η… μπόμπα στο 3.85!

Η ΑΕΚ έχει θέσει ως μεγάλο στόχο της φετινής σεζόν πλέον το Κύπελλο και δεν θέλει ούτε να σκέφτεται το ενδεχόμενο ενός αποκλεισμού. Η Ένωση είχε κάποια καλά διαστήματα στο πρώτο παιχνίδι στο Τρίπολη, βρήκε το εκτός έδρα γκολ που ήθελε και τώρα θέλει να… τελειώσει τη δουλειά. Προέρχεται από το 0-0 στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, όπου είχε κάκιστη εμφάνιση και έπαιξε μόνο για την ισοπαλία. Το σημερινό ματς είναι διαφορετικό, υποχρεούται να βγει μπροστά και να παίξει επιθετικά από το πρώτο λεπτό. Δεν θα κάνει πολλές αλλαγές ο Μάσιμο Καρέρα, ενώ άγνωστο παραμένει εάν θα ξεκινήσει ο Νέλσον Ολιβέιρα. Στο πρωτάθλημα εντός έχει ρεκόρ 7-3-1, ενώ πριν τους Πειραιώτες είχε σκοράρει σε όλα τα ματς μπροστά στο κοινό της.

Ο Αστέρας από την πλευρά του βρίσκεται σε ανοδική πορεία και βάσει των τελευταίων αποτελεσμάτων, φαίνεται πως δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνέψει. Με το 2-0 κόντρα στον Πανιώνιο, πήρε την ισοπαλία με 1-1 στη Λαμία και έρχεται στο ΟΑΚΑ με εξαιρετική ψυχολογία. Οι Αρκάδες θα μπορούσαν να είχαν νικήσει στο πρώτο ματς με την ΑΕΚ, καθώς έχασαν και πέναλτι στο 1-1, ωστόσο αισιοδοξούν πως μπορούν να κάνουν τη… ζημιά. Για να πετύχουν βέβαια την αποστολή τους χρειάζονται γκολ, το οποίο τελευταία το βρίσκουν εύκολα. Έχουν σκοράρει για επτά σερί ματς πρωταθλήματα, ενώ δίχτυα βρήκαν και στις τέσσερις τελευταίες εξόδους τους.

Η ΑΕΚ έχει καλύτερο ρόστερ και φυσικά βρίσκεται με την… πλάτη στον τοίχο. Δίνω προβάδισμα στη νίκη-πρόκριση της Ένωσης που μπορεί να έρθει και με γκολ, ενώ αξίζει να ρισκάρουμε στο over 2.5 και στο goal-goal. Βλέποντας και τι έγινε στις προηγούμενες συναντήσεις των δύο ομάδων φέτος αξίζει να κυνηγήσουμε το αμφίσκορο και τα πολλά γκολ. Το πρώτο ματς ήταν 1-1, ενώ στο πρωτάθλημα οι «κιτρινόμαυροι» έχουν νικήσει 3-2 και 2-1.

[19.30] ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης



Εκτίμηση: 1 και Over 1.5 (1.80)



Ειδικά στοιχήματα



Over 1.5 ΑΕΚ (1.70)

Over 2.5 (2.10)



Fun Bet: goal-goal και 1 (3.85)

Πηγή: onlinebet24.gr