To "Πες το και θα γίνει" επιστρέφει από τον Φεβρουάριο στο YouTube

Για 25 χρόνια, το «Πέστο και θα γίνει» με την αγαπημένη παρουσιάστρια του κοινού Τζοβάννα Φραγκούλη, έμπαινε στα σπίτια σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας ευχές. Αυτή η παραγωγή ήταν ίσως το πρώτο reality της Ελληνικής τηλεόρασης που έκανε τις πιο αφάνταστες επιθυμίες πραγματικότητα, ταξιδεύοντας τους θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο και καταφέρνοντας να γίνει κάτι περισσότερο από μια απλή εκπομπή. Γιατί στην πραγματικότητα, για τη νεοσύστατη Ελληνική ιδιωτική τηλεόραση το "Πες το και θα γίνει" ήταν ένα "ζωντανό" κανάλι επιθυμιών, που μεγάλωνε μαζί με το κοινό του, χαιρόταν με τη χαρά του, επικοινωνούσε με το κόσμο και «μοιραζόταν» τις σκέψεις και την καθημερινότητά του πολύ πριν την εμφάνιση των τα social media, πραγματοποιώντας τις επιθυμίες και κάνοντας τα πιο τρελά τους όνειρά πραγματικότητα, όπως μόνο τα παιδιά και οι οραματιστές ξέρουν.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 25 χρόνων της αθωότητας της Ελληνικής τηλεόρασης, το "Πες το και θα γίνει" και η απλή και καθημερινή παρουσιάστριά του Τζοβάννα Φραγκούλη, έγιναν ένας καθημερινός «αστικός μύθος», κάνοντας τους ανθρώπους ευτυχισμένους και πραγματοποιώντας από απλές ευχές μέχρι αδιανόητες επιθυμίες, που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν όνειρο ζωής, όπως: η συνάντηση ενός παιδιού με τη μυθική Πριγκίπισσα Diana στο Kensington Palace, η επίσκεψη στη Downing Street 10, για μια κουβέντα με τη Μάργκαρετ Θάτσερ, ένα ζωντανό παιχνίδι με το Μαραντόνα, συνάντηση με το θρυλικό Jean Jaques Cousteau, τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ και μια τεράστια λίστα ζωντανών θρύλων. Και όλα αυτά, μόνο και μόνο επειδή κάποιοι μας το ζήτησαν.

Τα χρόνια της αθωότητας και το κοινωνικό τηλεοπτικό πείραμα της «συνομωσίας του καλού» έφτασαν στο τέλος τους, φέρνοντας μια περίοδο απροσδόκητης κρίσης για την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, όπου το πιο δύσκολο πράγμα είναι ακόμη και το «απλό» και αυτό που ως τώρα θεωρούσαμε δεδομένο, φέρνοντας όχι μόνο το τέλος της εκπομπής, αλλά και το κλείσιμο του καναλιού όπου Megaλωσε η ιδέα και η αγαπημένη εκπομπή της Ελλάδας.

Κάνοντας την επανάστασή της στη νέα πραγματικότητα και πιο αποφασισμένη από ποτέ, βασισμένη στην αρχική φιλοσοφία της εκπομπής -την ελπίδα που πεθαίνει δύσκολα- η εμπνευστής της ιδέας του «Πες το και θα γίνει» και «μόνιμη κάτοικος» social media και νέων τεχνολογιών Τζοβάννα Φραγκούλη, που ποτέ δεν σταμάτησε να πραγματοποιεί ευχές, ακόμα και μετά το τέλος εποχής, κάνει τώρα τη δική της ευχή πραγματικότητα.

Πραγματοποιώντας την επιθυμία των χιλιάδων φίλων του το "Πες το και θα γίνει" επιστρέφει από τον Φεβρουάριο στο YouTube.

Συντονίσου με το δικό σου κανάλι των ευχών στο Jovannaswishchannel.org

Καλώς ήρθατε στο νέο γενναίο νέο κόσμο του "Jovanna’s wish channel", που από αυτό το μήνα «μετακομίζει» στο YouTube και γίνεται παγκόσμιας εμβέλειας, σε συνεργασία με όλα τα ομογενειακά κανάλια στον κόσμο. Ένα ζωντανό New Age κανάλι ευχών, όπου όλα είναι και πάλι εφικτά. Η ανθρώπινη αλυσίδα της «συνομωσίας του καλού» συνεχίζεται...

Στον αιώνα της ενημέρωσης και της διαδικτυακής ζωντανής επικοινωνίας, σαν παιδιά της τηλεόρασης και της non stop επικοινωνίας με το κοινό, αγκαλιάσαμε το μαντρά του διαδικτύου: Sharing is caring. Συνεισφέροντας στον λεγόμενο «Παγκόσμιο διάλογο» που συνεχίζεται μέσω του Διαδικτύου, προσπαθούμε τώρα να «μοιραστούμε» με το κοινό την «εμπειρία» μας στην πραγματοποίηση ευχών, συνδυάζοντας την αγαπημένη εκπομπή με την κοινωνική προσφορά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ελπίδας και αλληλεγγύης που τώρα είναι παγκόσμιο, πραγματοποιώντας όλο και πιο ουσιαστικές ευχές σε όλο και μεγαλύτερο κοινό.

Προσφέροντας διαφορετικά επεισόδια σε διάφορα μέρη του κόσμου και δημιουργώντας κάτι περισσότερο από μια εκπομπή -μια πραγματική εμπειρία και ένα "εργαλείο" ελπίδας για τους θεατές- δημιουργήσαμε το δικό μας κανάλι επιθυμιών, ώστε να μπορούν να εκφράσουν αυτό που δεν τολμούν πλέον να πουν δυνατά, συνεχίζοντας να ελπίζουν.

Συντονισμένο με τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα και επιχειρώντας να πραγματοποιήσει αυτή τη φορά επιθυμίες από όλο τον κόσμο, το "Πες το και θα γίνει" ξεκινά το νέο φιλόδοξο κύκλο εκπομπών και κοινωνικής συνεισφοράς στο YouTube, σε παγκόσμια συχνότητα και συντονισμένη με μια παγκόσμια επιθυμία και μια κοινή ευχή. Να γίνει το "Jovanna’s wish channel” στο YouTube το κανάλι επιθυμιών των θεατών, όπου τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Τώρα μπορείς κι εσύ να γίνεις μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας του καλού, πραγματοποιώντας real time την ευχή κάποιου άλλου. Γίνε κι εσύ ανταποκριτής του Jovanna’s Wish Channel. Δες τις ευχές στο Wish Box του Jovanna’s Wish Channel και αν βρίσκεσαι στο σωστό μέρος που κάποιος ζήτησε να δει, στείλε το δικό σου βιντεάκι, πραγματοποιώντας την ευχή του. Ακολούθησε τις οδηγίες και γίνε reporter της εκπομπής που φτιάχνεται από τον κόσμο της. Και που ξέρεις; Το βίντεάκι σου μπορεί να βραβευτεί στις εβδομαδιαίες κληρώσεις, κερδίζοντας ένα από τα δώρα που πραγματοποιούν τις δικές σου ευχές.

Λένε ότι το πιο ευφάνταστο σενάριο είναι η ζωή μας. Η καθημερινότητά μας που συχνά ξεπερνά τα καλύτερα σενάρια και όπου το σύμπαν «συνωμοτεί» για να φέρει τις επιθυμίες μας ένα βήμα πιο κοντά μας. Αγκαλιάζοντας και υιοθετώντας αυτή τη φιλοσοφία, το "Jovanna’s wish channel", το δικό σου κανάλι επιθυμιών, προσπαθεί να διευρύνει "τη συνωμοσία του καλού", προσθέτοντας μέλη από ολόκληρο τον κόσμο, για να κάνει όλο και περισσότερες ευχές πραγματικότητα. Μπορείς κι εσύ να γίνεις μέλος του κύκλου, ν’ αλλάξεις τη ζωή κάποιου, να γίνεις μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας αλληλεγγύης του καλού. Μπες στο Share Box, "υιοθέτησε" την ευχή κάποιου άλλου και συνεισφέρετε για να γίνει το αδύνατο δυνατό.