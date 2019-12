Αδιανόητα "όργια" από Ντόντσιτς - Ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν!

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνέχισε τις εξωφρενικές εμφανίσεις και κόντρα στους Ουόριορς πέτυχε 31 πόντους, έχοντας παράλληλα 15 ασίστ και έγινε ο νεαρότερος στο NBA που έχει πολλαπλά παιχνίδια με 30 πόντους και 15 ασίστ!

Ο προηγούμενος κάτοχος του συγκεκριμένου ρεκόρ, ήταν ο Μάικ Τζόρνταν, ο οποίος το είχε πετύχει την περίοδο 1984-85.

At age 20, @luka7doncic is the youngest player in @NBAHistory to record multiple 30-PT, 15-AST games in a season... the previous youngest was Michael Jordan in 1984-85.



Relive those performances before the @dallasmavs visit Lakers tonight at 9:30pm/et on ESPN! pic.twitter.com/SGObEgh9i7