Γουάου! Τρελαίνει κόσμο η «διάδοχος» της Πάμελα Άντερσον – Έχει γιγάντια στήθη χωρίς σιλικόνη (ΦΩΤΟ)

19.854 views

Το κορίτσι είναι φυσικά όμορφο.

Είστε θύματα του αιώνιου διλήμματος «μελαχρινές ή ξανθιές». Όπως και να έχει, τσέκαρε τα social media της Kourtney Reppert. Αυτή η ξανθιά θα σε καθηλώσει.

Το μοντέλο με καταγωγή από τη Πενσιλβανία είναι η επιτομή της ξανθιάς Αμερικανίδας. Καμπυλωτή, με βλέμμα που αφήνει υποσχέσεις και πολύ θερμή όταν ποζάρει, καμία σχέση δηλαδή με τις παγοκολώνες που καμιά φορά βλέπουμε να φιγουράρουν σε περιοδικά μόδας.

Αντίθετα μάλλον έχει κάτι που φέρνει σε Pamela Anderson στα νιάτα της -χωρίς την επέμβαση της «πλαστικής» επιστήμης. Κι αυτό είναι κάτι που φτάνει και περισσεύει.

Πάρτε την μάτι:

Creating my Lovebook for my Valentine. Soon available for purchase pic.twitter.com/Sw1Gc8wzdT — Kourtney Reppert (@KourtneyReppert) January 17, 2021

The beach is calling my name.. and I must go pic.twitter.com/iROg8KDZMG — Kourtney Reppert (@KourtneyReppert) February 23, 2021

Get your LOVE BOOK NOW! https://t.co/alYstqSHfz

Lingerie.Kollection.Elegant

Perfect for coffee table reading

Guaranteed to keep your coffee sizzling! pic.twitter.com/OZzIGTVKCz — Kourtney Reppert (@KourtneyReppert) February 15, 2021

Oh hey! Thanks @FHM for the feature on your FB & IG! Appreciate the love pic.twitter.com/F1hLvLmUnw — Kourtney Reppert (@KourtneyReppert) February 19, 2021

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Δείτε όλες τις αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο sportdog.gr







ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ