Παναγιά μου μια Βεργκάρα! Θα τη δείτε και θα τρελαθείτε

Η Σοφία Βεργκάρα είναι πάντα εκθαμβωτική. Είναι Κολομβιανή ηθοποιός, κωμικός, παραγωγός, οικοδέσποινα τηλεοπτικών προγραμμάτων, μοντέλο και επιχειρηματίας. Η Βεργάρα ήταν ευρέως γνωστή ως συμπαρουσιάστρια δύο τηλεοπτικών σόου για το ισπανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Univisión στα τέλη του 1990. Η πρώτη της αξιοσημείωτη δουλειά σαν ηθοποιός στα Αγγλικά ήταν στην ταινία Chasing Papi (2003). Μεταγενέστερα, εμφανίστηκε σε ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Four Brothers (2005) και δύο ταινίες του Tyler Perry —Meet the Browns (2008) και Madea Goes to Jail (2009), λαμβάνοντας μια ALMA Award υποψηφιότητα για το τελευταίο. Η επιτυχία της Βεργάρα στην τηλεόραση της εξασφάλισε ρόλους σε πρόσφατες ταινίες The Smurfs (2011), New Year's Eve (2011), Happy Feet Two (2011), The Three Stooges (2012), Escape from Planet Earth (2013), Machete Kills (2013), Chef (2014), και Hot Pursuit (2015). Το 2012 και το 2013, ήταν η πιο καλοπληρωμένη ηθοποιός της αμερικανικής τηλεόρασης. Η Βεργάρα πρωταγωνιστεί στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC στη σειρά Modern Family στο ρόλο της Γκλόρια Ντελγκέιντο-Πρίτσετ, για τον οποίο έχει προταθεί για τέσσερα Golden Globe Awards, τέσσερα Primetime Emmy Awards, και επτά Screen Actors Guild Awards. Το 2014 , έχει ταξινομηθεί ως η 32η πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο από το Forbes.

