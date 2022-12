Φωτιά στα κόκκινα λόγω εορτών! Η Ραφαέλα Ψαρρού με δαντελωτά "καυτά" εσώρουχα

36 views

Η Ραφαέλα Ψαρρού και η Γιώργος Καράβας στόλισαν το σπίτι τους και μπήκαν στο κλίμα των εορτών. Το ερωτευμένο ζευγάρι έδειξε στους φίλους του στο instagram το σαλόνι τους και τα like έπεσαν βροχή. Η Ραφαέλα Ψαρρού γνωστή λάτρης των social media μοιράζεται αρκετά συχνά διάφορες στιγμές από την ζωή της. Ανάμεσα σε αυτές δεν είναι λίγες οι φορές που μας έδειξε την υπέροχη διακόσμηση του σπιτιού της, δίνοντάς μας μερικά tips, ώστε να αναβαθμίσουμε και εμείς την δική μας διακόσμηση. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά μας έδειξε το υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε παρέα με τον αγαπημένο της. Το ερωτευμένο ζευγάρι πέρασε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι με τα παιδιά τους απολαμβάνοντας τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Με μια φωτογραφία ευχήθηκε η Ραφαέλα Ψαρρού για τα Χριστούγεννα. «Και του χρόνου με τόσο κέφι, χορό, τραγούδι και πάνω από όλα αγάπη να ξεχειλίζει από παντού», έγραψε στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στα stories του Instagram. Επίσης, η γνωστή nail artist έκανε μια όλο φώτα κα γεμάτη στολίδια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, γράφοντας: «This is my joy! Τρελαίνομαι να κάνω δώρα στους αγαπημένους μου, αλλά τα Χριστούγεννα, μου αρέσει να κάνω δώρο και στον εαυτό μου! Και συνήθως, είναι εσώρουχα! Και αυτά που πήρα φέτος, με βάζουν κατευθείαν σε festive mood… ».

