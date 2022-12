Σάλος στην κερκίδα με την Ivana - Έσκασε με δερμάτινο και το στήθος έξω - Βρήκε τον μπελά της! (pics)

Η εκθαμβωτική Ivana Knoll "χτύπησε" για άλλη μια φορά στο Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς βρέθηκε στις κερκίδες στον αγώνα της Κροατίας με την Βραζιλία, με σούπερ καυτή αμφίεση στα χρώματα της χώρας της.

Όπως φαίνεται, όμως, αντιμετώπισε μπελάδες, αφού εθεάθη να μιλά με ανθρώπους της ασφάλειας που της ζήτησαν να επιστρέψει στη θέση της.

Βέβαια είχε προλάβει να βγάλει τις φωτογραφίες της για το Instagram, όπου όπως θα δείτε, κάνουν... θραύση!

#FIFAWorldCup’s hottest fan Ivana Knoll CONFRONTED by security as she poses for racy snaps at Croatia v Brazil quarter final | #CROBRA #Qatar2022 https://t.co/G22tBc59j6