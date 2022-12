Αυτή είναι η Αλεξία που «έκλεψε» τις καρδιές των τηλεθεατών στο GNTM5!

16 views

Eίχε εντυπωσιάσει ήδη από τις οντισιόν.

Η 19χρονη Αλεξία Τράϊκο, που στέφθηκε νικήτρια του GNTM 5 είχε εντυπωσιάσει ήδη από τις οντισιόν, ενώ θεωρούνταν μεγάλο φαβορί.

Kατάγεται από την Αλβανία, αλλά έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, όπου μένει μόνιμα.

Αν και 19 ετών, η νεαρή έχει καταφέρει να έχει τρία χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της μόδας, έχοντας κλείσει πολλές σημαντικές δουλειές, από φωτογραφίσεις, μέχρι και πασαρέλες.

Η Αλεξία Τράικο είναι το Greece’s Next Top Modelγια το 2022 και νικήτρια του χρηματικού επάθλου των 50.000 ευρώ!

Η Αλεξία κέρδισε επίσης μία υποτροφία διετούς φοίτησης για οποιαδήποτε ειδικότητα επιλέξει απότα ΙΕΚ Άλφα, ένα ρολόι και κοσμήματα αξίας20.000 ευρώ από την εταιρεία Georg Jensen, ένα ετήσιο συμβόλαιο με την Dust and Cream και ένα αυτοκίνητο CitroenAmi!

«Nothing will change if nothing changes» ήταν το μότο της Αλεξίας και φαίνεται πως στους μήνες που έζησε τη μοναδική εμπειρία του GNTM 5, άλλαξαν όλα για το νέο Greece’s Next Top Model!

