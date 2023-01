Η Κρεμλίδου φοράει μόνο ζαρτιέρες και δίνει συμβουλές για… ερωτικές βραδιές και πολύ χρήμα! (Vid)

32 views

Άκρως αποκαλυπτική στα social media, συμβουλεύει τα κορίτσια για το πώς θα περάσουν καλά το 2023.

Η Έλενα Κρεμλίδου θέλησε να δώσει μια συμβουλή στις διαδικτυακές της φίλες για την Πρωτοχρονιά.

Η Instagrammer διατηρεί μια πολύ ενεργή παρουσία στα social media και καθημερινά, μοιράζεται βίντεο και φωτογραφίες από τη ζωή της με τους ακόλουθούς της στο Instagram, αλλά και το TikTok.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές, που φροντίζει να συμβουλεύει τις γυναίκες που την παρακολουθούν μέσα από το προφίλ της, για διάφορα ζητήματα της καθημερινότητας.

Αυτή τη φορά, θέλησε να τους διευκρινίσει… τι εσώρουχο θα πρέπει να φοράνε την Πρωτοχρονιά. Είναι γνωστός άλλωστε, ο μύθος που αναφέρει πως αν κάποιος φοράει κόκκινο εσώρουχο, κατά την αλλαγή του χρόνου, τότε θα έχει καλύτερη ερωτική ζωή.

Ωστόσο, η Έλενα Κρεμλίδου θεώρησε σωστό να «ξεκαθαρίσει» πως δεν μιλάμε για οποιοδήποτε κόκκινο εσώρουχο, αλλά για ένα… καινούριο και αφόρετο!

«Κορίτσια, πολλές σήμερα θέλετε να δοκιμάσετε το κόλπο με το κόκκινο εσώρουχο για να πάει καλά η ερωτική σας ζωή την επόμενη χρονιά. Υπάρχει όμως, ένα μίνι μυστικό. Δεν πρέπει να βάζετε οποιοδήποτε βρακί, αλλά ένα ολοκαίνουριο, ένα αφόρετο, αυτό είναι το ζητούμενο. Κόκκινο βρακί, καινούριο και αφόρετο. Προλαβαίνετε να πάτε να αγοράσετε. Άντε και καλή επιτυχία», ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok. Αποκάλυψε μάλιστα ότι η ίδια το έχει κάνει και πέτυχε!

Δείτε την ανάρτησή της:

Η Έλενα Κρεμλίδου μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μας εκπλήσσει με τα όσα λέει δημόσια για τα… ερωτικά της, όμως αυτή τη φορά μας άφησε άφωνους.



Το γνωστό μοντέλο και πρώην παίκτρια Survivor λοιπόν, αποκάλυψε μέσα από το κανάλι της στο youtube πως έχει κάνει σεξ με τον σύντροφό της σε γήπεδο μπάσκετ. Κι αν δεν σας φτάνει αυτό, η πράξη έγινε… μέσα στη μπασκέτα.



Διαβάστε την περιγραφή της για να καταλάβετε! «Είχα πάει στην Αμερική και ο σύντροφός μου είχε γήπεδο μπάσκετ. Δεν είναι κάτι περίεργο για την Αμερική, όλοι έχουν γήπεδο. Και είχε μία μπασκέτα που κατέβηκε και μπήκα μέσα στο δίχτυ, όχι ολόκληρη. Αυτό, εκεί το… κάναμε», είπε η Έλενα.

Δείτε την απάντησή της στο βίντεο μετά το 10.00:

Άκρως αποκαλυπτική ήταν η Έλενα Κρεμλίδου στο τελευταίο της βίντεο στο κανάλι της στο Youtube.



Το εντυπωσιακό μοντέλο δέχθηκε να απαντήσει σε απαντήσεις που της έστειλαν στο instragam όσο περίεργες οι… πιπεράτες και αν ήταν.

Η Κρεμλίδου λοιπόν, απάντησε σε ερώτηση για το προσωπικό της ρεκόρ στο σεξ, πως «έχει κάνει επτά ή οκτώ φορές της μέρα», ενώ σε ερώτηση για το αν είχε σχέση με μαύρους, προφανώς το επιβεβαίωσε και συμπλήρωσε όμως «Η ζωή μου όλη! Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο, ότι δεν ισχύει αυτό που λένε… you never go back. Εγώ έχω πάει μια χαρά και back και front και άλλα…»!

Δείτε την πρώτη της απάντηση στο 13.27 του παρακάτω βίντεο και τη δεύτερη στο 16,50:

Η Έλενα «Mariposa» Κρεμλίδου είναι 24 ετών και γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε στην Αθήνα στα 18 της για να σπουδάσει βιοχημικός. Παράλληλα, της δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθεί με τα social media, αυτή τη στιγμή οι followers της είναι πάνω από 300.000.

Έχει συμμετάσχει σε διαδικτυακές εκπομπές, έχει κάνει ραδιόφωνο και έχει πάρει μέρος σε τηλεοπτικές παραγωγές. Επίσης, όπως έχει δηλώσει η ίδια και αναφέρει και η ανακοίνωση του ΣΚΑI για το Survivor, έχει υπάρξει cheerleader στην Εθνική ομάδα cheerleader. Αν και απολαμβάνει την επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της φίλους τα πολλές φορές έχει υπάρξει δέκτης πικρόχολων σχολίων.

Στον τέταρτο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης του καναλιού του Φαλήρου, πήγε με σκοπό να νικήσει και να ζήσει σε ακραίες συνθήκες που σε άλλη περίπτωση δεν θα βίωνε ποτέ. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποφασίζει να πάει σε ένα ξένο μέρος χωρίς να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Πριν χρόνια ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μόνη της για να αναζητήσει επαγγελματικές ευκαιρίες σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες.

Πρόκειται βέβαια, για ένα κορίτσι που έχει δεχθεί πολλά σχόλια, κυρίως για την εμφάνισή της. Και παρότι έχουν γίνει πολλά comments εις βάρος της, παραμένει στον Άγιο Δομίνικο με την Έλενα Κρεμλίδου να εξελίσσεται σε δυνατό χαρτί για την Μπλε ομάδα. Πάντως, όπως έχουν αναφέρει πολλές εκπομπές, μπήκε single στο παιχνίδι.

Όμως, φαίνεται πως λίγο καιρό πριν είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης με την πρώην σχέση της αλλά και τις «ποvηρές» δηλώσεις της για τους μελαμψούς άντρες. Η ίδια ήταν σε σχέση με τον γνωστό μπασκετμπολίστα Όμπι Τρότερ, με τους δύο τους να πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις και να αναρτούν φωτογραφίες τους στα social media.

Σε συνέντευξή της, μάλιστα, η Έλενα Κρεμλίδου είχε παραδεχτεί πως ο καλός της έχει «μεγάλα χαρίσματα»!

