Το… ακατάλληλο πλάνο στον ΣΚΑΪ - Αποκαλυπτικό "ατύχημα" με το σούπερ κολλητό φόρεμα! (Vid)

Το μπούστο ήταν πλούσιο, το φόρεμα αποκαλυπτικό κι ένα νούμερο μικρότερο, δεν άργησε να γίνει η αποκάλυψη On camera...

Το “My Style Rocks” επέστρεψε στον ΣΚΑΪ κι η Κατερίνα Καραβάτου πιο λαμπερή από ποτέ καλωσόρισε τους κριτές κι υποδέχτηκε τις 9 παίκτριες στην πρεμιέρα του σόου.

Η παρουσιάστρια κι η κριτική επιτροπή περπάτησαν στην πασαρέλα και ανέδειξαν τις στυλιστικές τους επιλογές.

Οι 9 διαγωνιζόμενες εμφανίστηκαν στην πρεμιέρα του “My Style Rocks” με τολμηρές επιλογές προκαλώντας την έκπληξη των κριτών. Αυτή που ξεχώρισε από την πρώτη κιόλας εκπομπή ήταν η 25χρονη Emilia Vodos. Είναι Σύμβουλος επενδύσεων έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Βούλα ενώ πλέον μοιράζει το χρόνο της της ανάμεσα στην Ελλάδα και το Μαϊάμι.

Η πρώτη της εμφάνιση ήταν άκρως αποκαλυπτική και όπως παρατήρησαν κάποιοι έδειξε παραπάνω από όσα έπρεπε!

Δείτε φωτογραφία και βίντεο:

My Style Rocks Δευτέρα με Παρασκευή στις 17.00 Η πιο stylish ψυχαγωγική εκπομπή επιστρέφει στον ΣΚΑΪ ανανεωμένη και πιο fashion forward από ποτέ. Η Κατερίνα Καραβάτου θα υποδεχτεί στο πλατό εννέα διαγωνιζόμενες με προσωπικό στυλ, δυναμισμό, και άποψη, που θα πρέπει να αποδείξουν στην κριτική επιτροπή ότι είναι fashion experts! Τρεις κορυφαίες προσωπικότητες από το χώρο της μόδας, ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης που παραμένει σταθερή αξία για το My Style Rocks , θα αξιολογούν τις επιλογές των διαγωνιζόμενων και θα τις εμπνέουν για να εξελίξουν το στυλ τους. Κάθε μέρα για τις διαγωνιζόμενες θα είναι και μία νέα πρόκληση αφού θα πρέπει να επιμελούνται τις εμφανίσεις τους, σύμφωνα με διαφορετικά concept. Στο τέλος του κάθε κύκλου εμφανίσεων θα παρακολουθούμε το gala, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση της διαδικασίας. Εκεί θα αναδεικνύεται η νικήτρια του κύκλου, που θα κερδίζει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και θα αποχωρεί η παίκτρια με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Σε κάθε νέο κύκλο εμφανίσεων, μια fashionista θα κάνει την είσοδό της προσπαθώντας να κερδίσει τις εντυπώσεις. Αυθεντικές προσωπικότητες με άποψη και φαντασία στη μόδα, έρχονται για να ροκάρουν με το στυλ τους, κάθε απόγευμα στον ΣΚΑΪ .

